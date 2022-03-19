面對俄烏戰爭歷史拐點，美國總統拜登與大陸國家主席習近平18日進行視訊對話，針對烏克蘭危機，美中戰略競爭關係，乃至重建世界新秩序進行對話。美中有各自的目標與戰略思維，也存在重大歧見，但兩國領袖在艱困處境下仍願意接觸、對話，自然有其意義，幾輪對話中，拜登政府的一中政策漸漸清晰，「台獨」愈來愈沒有模糊的空間。

習發出極嚴厲警訊

美國官方及西方媒體對拜習第二度視訊會談聚焦俄國入侵烏克蘭，中方顯然另有議程，習近平在開場白中表示，「作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力」，就是定調美中雙邊關係是優先要務，最敏感、重要的台灣問題更是重中之重，其次才是烏克蘭問題。

美國資深官員形容拜習110分鐘的會談，是「直接、具有實質、詳細」的，在烏克蘭議題沒有交集及具體成果。拜登雖然警告習近平若中國提供俄羅斯物資援助的含意與後果，但未提出任何具體要求；習近平除了泛泛表示，「烏克蘭危機是我們不願意看到的」，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益外，亦未做出任何承諾。相形之下，習近平對台灣問題強硬、毫無保留的談話格外令人矚目。

在歷次美中高階對話中，中方必然主動針對台灣問題發出警告，美方則被動重申「一中政策」，類似互動已形成固定模式。自從烏克蘭危機以後，中共對台灣問題，特別是反對台獨的立場與談話更為尖銳，國務卿布林肯與中共外長王毅3度通話、白宮國家安全顧問蘇利文14日和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的羅馬會議，到這次拜習會，習近平除了堅定表達反對台獨立場之外，更警告「美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判」。他進一步指出，目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成「顛覆性」影響，希望美方予以足夠重視。

拜登調整一中政策

根據白宮發布的新聞稿及資深官員簡報，拜登重申美國對台灣政策沒有改變，承諾「以三公報、《台灣關係法》及六項保證指引的一中政策」，強調美國持續反對任何片面改變現狀，以及強調維持台海和平與安定的重要性。但中國大陸媒體報導，拜登表示，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突，這完全是大陸版的「四不一無意」，超出美國高階官員一貫說法。而習近平還特別回應，「對於你的這些表態，我是十分重視的」，似乎準備將相關談話列入正式記錄，使台獨沒有模糊空間，更可用來約束未來美國官方行動。

台灣的堅實友邦帛琉將於4月主辦第七屆「我們的海洋大會」，但美國國務院「建議」我方低調參與，而且要避免在會場上使用正式國名、國旗等有主權象徵的符號。相對於去年10月布林肯高調發表聲明，鼓勵所有聯合國會員國支持台灣強勁、有意義參與聯合國體系及國際社會。美方當時也強調此舉符合一中政策。此一時，彼一時，拜登政府的一中政策顯然也是因時制宜、因地制宜，但實務層面對台灣愈來愈不利。

「911事件」使美國外交政策全面轉向「反恐」，開啟大陸對外關係的第一次「戰略機遇期」。烏克蘭危機前景仍不明，但美國及國際社會無不期望中國扮演更積極、負責的角色，將帶給大陸第二個戰略機遇期，如能掌握機會，美中強權將聯手建構世界新秩序，屆時，美國在台灣問題上勢必做某種程度妥協，未來局勢已見端倪，只看台獨主張者是否面對現實。