303大停電，行政院將肇因推給電網脆弱的系統性問題。只是，電網若真如蘇貞昌所言如此不堪，籌錢補強急如星火，何以台電還能捐8000萬幫高雄蓋動物園？

這是資源濫用，還是所謂的「電網脆弱」？說穿了只是官員卸責的假議題。蔡政府若再不面對能源政策的千瘡百孔，電網補再多，終將改變不了缺電的事實。

不可諱言，台電全年無休供應用電，出錯在所難免；但如果將上述數字做對比，或許就不該把停電的原因，以丟硬幣的或然率來面對。尤其，當時代進步、人員素質提升，為何以前不會發生「椅子碰到開關」、「人員誤觸開關」低級錯誤，今天卻一再出現？

面對止不住的大小停電，王美花又說，很多都是動物意外碰觸，鄉下地方還會有蛇、猴子和松鼠。難不成，12生肖都將成為官員的代罪羔羊？

就是這種卸責心態，讓蘇貞昌在面對立法委員的究責，脫口辱罵對方是猴子，別把官員當狗罵。拉東扯西，就是不願面對重押綠能的2025非核家園，因為綠能發電上不來，使得各類發電量能全開，設備長期處於滿載，人力自然難以負荷；而這種因恐懼缺電而造成的跳電、停電，有其因果關係，只是政府選擇見樹不見林，催眠自己問題不嚴重。

晚清末年，慈禧太后在國難當頭，蓋了中國首座動物園「萬牲園」，建成後經常遊賞，連駕崩前1個月還走了一遭。以史為鏡，當全台密集大停電，台電還能出手闊綽蓋動物園；當美國商會報告2022年最該做的就是檢討能源政策，蔡政府卻自誇近10年事故停電大幅減少6成，打定心意要把能源建構在自慰式的信心之上。今昔對比，都是粉飾太平活在烏托邦，其巧合實在讓人膽戰心驚。