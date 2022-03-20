金馬獎最佳原著劇本入圍電影《高山上的熱氣球》全程在梨山拍攝，18日在全台上映。（參山處提供）

今天，3月18日，其實就是普通的週五啊，卻是台灣影視圈的大日子，可熱鬧了。

3月18日下午三點，眾所期待的《華燈初上》第三季，將在奈飛上線，用製作人林心如的話來說，再不播她連朋友都快沒了。

第三季開播茶敘，酒店小姐們就都沒來，來的大部分是警局和檢方（或疑似兇手）的人。

至於誰是兇手，今天傍晚就知道了。

《華燈初上》總製作人暨女主角林心如率主演楊祐寧、章廣辰、Dora謝雨芝，以及王柏傑、修杰楷造勢第三部。（陳俊吉攝）

今天台灣的電影市場的熱鬧程度，堪比春節檔，一共有多達4部本土新片上映。

這之中最為特別的一部，是著名編劇柯淑卿首當導演的《高山上的熱氣球》。

《高山上的熱氣球》講述的是大學生阿英，在1990年從台北回到老家梨山，在父親和周圍鄉親的果園生活中，感知人與人之間的真摯感情，以及大時代對小小果園的改變。

誠如電影的時代背景，《高山上的熱氣球》的劇本早在1990年就由柯淑卿寫好，並和當年剛從美國回台灣的李安的劇本《推手》、《喜宴》一起，獲得優良劇本獎。李安的劇本被台灣中影看中，並陸續開拍，成為經典。但《高山上的熱氣球》卻經歷了32年，才終於在大銀幕得見。

這部電影的編劇和導演，是「消失」好久的柯淑卿。她於1980年代末和林正盛相識在電影編導培訓班，之後兩人結婚，到位於台中的梨山經營果園，但兩個文藝青年最後賠了錢，只好拾起老本行電影，沒想到電影一直都在得獎。

柯淑卿與林正盛合作劇本的《春花夢露》獲得了東京國際電影節青年電影競賽的銀獎。

兩人合作劇本的《美麗在唱歌》更是讓兩位女演員同時獲得東京國際電影節影后。

1999年，柯淑卿參與劇本的《天馬茶房》入圍GH最佳原著劇本獎。

2002年柯淑卿和林正盛離婚後，柯淑卿就極少有作品問世了，並長期住在高雄。

經過32年的沉澱，《高山上的熱氣球》終於上映，也是一個電影人多年心願的達成吧。這部電影讓她入圍了去年GH的最佳原著劇本獎。

《高山上的熱氣球》由著名導演王育麟和律師詹婷怡監製，女主角阿英的扮演者是有「台灣小松菜奈」之稱的新人陸夏，她也是一位相當有特點的新人。和她有感情戲的青年果農由非演員職業的藝術家陳泰樺扮演，他曾在王育麟的《父後七日》《龍飛鳳舞》中有演出。

扮演父親的是台灣資深演員喜翔，扮演他第二任妻子的是憑借王育麟的《父後七日》第一次演電影就入圍GH最佳女配角的張詩盈，她也是2019年GH最佳女配角得主。

另外，周邊的鄰居鄉親，來頭也很大。著名演員楊貴媚在片中扮演一個熱心的大姐頭，不過因為戲份太少了，成為去年GH最佳女配角的大遺珠。

今天台灣上映的新片中，還有很多觀眾年度最期待的華語片《咒》。之前，《咒》的預告片就讓很多人「嚇傻了」。

《咒》的前期暖身宣傳也做得很有聲勢，很多看過試映的觀眾，紛紛都說「嚇到不行」，呼籲心臟血壓有問題的人，千萬不要去看。也不要一個人去看，最好呼朋喚友結伴同行。

《咒》的導演是暌違台灣影壇好幾年的柯孟融，演員包括蔡亙晏、高英軒、林敬倫、阿Q、黃歆庭等。

今天上映的還有一部《少年吔》，我們也有專題介紹。

《少年吔》首場簽名會選在三鳳宮 顏正國：別具意義（柯宗緯翻攝）

17日，《少年吔》在台北西門町樂聲戲院舉行盛大首映，導演顏正國和主演黃尚禾、李千那、段鈞豪、張甯、阮橋本等出席。和顏正國認識超過30年的高捷大哥也前來站台。

今天還將上映「他們在島嶼寫作」第三季之《願未央》，由著名作家朱天文執導，侯孝賢監製，講述的是朱天文的父母朱西甯和劉慕沙的故事。

《願未央》的宣傳也相當文藝範兒，3月6日光點華山的試映會後，朱天文和廖桑廖慶松進行了映後座談，據說這一場，小半個台北藝文圈的文化名人都來了。

3月11日的講座，朱天文和雷光夏兩位才女對談文學與音樂的故事，主持人更是請到了音樂造詣很深的焦元溥擔綱。

而講述這兩姐妹文學故事的《我記得》，則將在下周3月25日在台灣接力上映。到時候有影院做連映的話，會展開一整個「文學朱家」的全貌。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）