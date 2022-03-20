就在3月18日晚上21時美中兩國元首拜登與習近平視訊通話前夕，媒體指稱，有民眾在飛往金門班機上拍攝到中國大陸航母「山東號」/CV-17，位於金門西南約30海里海域，由南往北，航經台灣海峽；期間美軍勃克級驅逐艦強生號尾隨在後。另我國防部即時軍事動態晚間公布，大陸殲-11機2架及直-9反潛機1架，日間分在台灣西南與南部國際空域活動，引發亞洲區域安全高度關注！

首先，依據廣播及航跡記錄，共機殲-11機2架於8時34分進入台灣西南國際空域之防空識別區，高度3000公尺，10點30分左右大陸「山東號」航母位於金門西南海域等，推斷共機應是擔任「山東號」航母之空中警戒。

「山東號」現蹤金門西南約30海里海域，大陸殲-11機2架及直-9反潛機1架，其可能動向推斷應與北返原廠定保有關。（圖/作者陸文浩繪製）

接續，由於共軍直-9反潛直升機，係為大陸海軍作戰艦（如054A型護衛艦等巴士海峽巡弋者）配屬的艦載機，任務為協助作戰艦執行海空協同反潛，因此在上述區域警戒中，有護衛航母航線後，防止巴士海峽之敵水下潛艦截擊與偵查。

此外，根據3月1日越南記者Duan Dang爆料，中共一架運-8反潛機疑似在南海發生墜海意外後，迄18日均未發現大陸運-8反潛機有出現台灣西南國際空域。直-9反潛直升機的頻密現蹤，是否與前者有關？還是中共反潛與水面的偵查模式又改變，由固定翼的運-8反潛機，變更為水面艦協同艦載反潛直升機協同作戰，形成海空聯合反潛作戰，殊值我方深思。

並且，回顧「山東號」航母於2019年12月17日在海南三亞港成軍，同年12月26日北上航經台灣海峽。2020年12月17日完成維修南下通過台灣海峽返回三亞。去（2021）年「山東號」航母曾與「海南號」兩棲攻擊艦等作戰艦在南海進行各項科目演練已逾一年。今（2022）年3月18日經金門外海北上，根據照片顯示當時山東艦甲板上沒有飛機，去年媒體曾透露衛星照片顯示「山東號」航母艦載機起飛位置的導流板周圍和著陸帶上的飛行甲板疑似有毀損情況、大陸艦艇修理類別、計畫修理、艦船開始服役至第一次大修之間或相鄰兩次大修之間的間隔時間，通常以年計算。再者，中國船舶重工集團公司大連造船廠承造近期黃海、渤海頻密進行武器試驗等軍事訓練等，推斷本次「山東號」北上係返回原廠定保，期間也不排除進行武器測試等軍事訓練後，才再度返回駐地海南三亞。

最後，依據去年11月底媒體曾報導，大陸094型核動力彈道飛彈潛艦在金門外海航行北上，期間並由一艘水面艦護航（請參閱20211201尚青論壇》中共核潛艦浮航台海 美軍緊盯監控）之航線、返回原廠維保等情況。依大陸海軍採沿海岸往返台灣海峽以西的模式，其航母如單艦航行，防護均靠觀通監控、待命機艦、跨區分段、沿岸防空與反艦飛彈警戒等防禦，對我並無威脅，國人無須擔憂。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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