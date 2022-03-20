南韓的政府體制，非常的特殊；總統的任期五年，不得連任，也沒有設置副總統。因此，任何一位南韓總統，「快而準」的施政步調，其來有自。5月10日將上任的南韓總統當選人尹錫悅，立即就要面對短中長期的問題，有待解決。

短期（2022/05/10～12/31）的問題，內政方面，是延燒中的疫情善後。過去兩年，受到疫情重創的南韓人民，近來又遭到「與病毒共存」的強力反撲。而無論是當前的疫情防治，或是未來的社會重建，無疑都會是新任總統施政的重中之重。此外，由於首爾特別市和釜山的現任市長，是因為前任市長輕生、以及性騷擾下台的補選而上位，與新總統尹錫悅隸屬相同政黨，接下來的地方選舉，受制於這次總統大選不到1％、20多萬票的差距，能否順勢連任，將是一個很大的考驗。

確定當選後五個小時，尹錫悅就接到美國總統拜登的電話道賀，短期內，在國際方面，有兩個重大的課題。其一，美韓關係和中韓關係的再定位；其二，要不要加入「美日印澳─四方安全會談」（Quad），進而成為「五方」安全合作保障（mutual cooperation and security）的成員。此其中，「美國因素」是國防和外交政策的核心。相對於1987年民選總統以來，現任的進步派總統文在寅，「親中，反日，疏遠美國，加強與北韓對話」，現有的政治格局和形勢，將會被即將上任的保守派總統尹錫悅所扭轉，呼之欲出。隨之而來的，將可能包括：在美國主導下，建置新的薩德「終端高空防衛飛彈系統」，終結南韓希望拿到戰時的軍事指揮權之政治齟齬，改善過去五年與日本緊張的政治經濟關係，讓南韓成為「印太戰略」的東北亞前沿。此外，今年前兩個多月，北韓多次的發射飛彈，需要三方的溝通對話，而日本和中國大陸，甚至俄羅斯，有沒有可能共同參與，以利於解決方案的提出，值得後續的觀察。

中期（2023年～2024年）的問題，在內政方面，來自國會的掣肘，阻礙法律案和預算案的通過，將決定尹錫悅候任總統，能不能拿出亮麗的施政成績單。此次總統選舉落選的李在明，其所屬的共同民主黨，在為數300席的國會擁有172席，尹錫悅所屬的國民力量黨則只有110席。這樣的對比意味著，在後年4月的國會選舉之前的兩年內，如何提出能被雙方接受的政策，需要的是政治協商和藝術。然而，五年的總統任期，時不我予。南北發展的區域均衡，以及檢討文在寅總統抑制房價的政策，有效降低人口幾占全國半數的首都圈房價，所需要的朝野共識，直接關係到政黨的競爭態勢。

在國防外交「親美」的主軸基礎上，未來對日外交和經貿關係的改善，大方向確立之後，實質的進展如何，能不能在被殖民時期的諸多議題上，使得雙方得以「各取所需」而休兵，是值得期待的結果。如果加上，尹錫悅在競選最後一個月，受惠於「反中」策略的運用得當，則在執政的中期階段，對於北韓和中國大陸的政策轉向，將有助於和日本首相岸田文雄，達成相當一致的政治立場。然而，這將意味著，半島形勢的緊張，以及來自中國大陸的反制，在所難免；如何因應「美日」與「中國─北韓」，新的政治局勢，在國家安全上，以及經貿關係上，很難做到兩者兼籌並顧。

長期（2025年～2026年）的問題，最重要的當是「全方位，全時間」的對美關係。在內政方面，2012年3月啟動，迄今10年的美韓自由貿易協定，曾經在前美國總統川普壓力下，由文在寅總統於2018年簽署「修訂版」的自貿協定。目前美國仍在擬議的所謂「印太經濟架構」，當會留有南韓能夠扮演的角色，而要如何走向下一個經貿自由化的10年，面對的是兩個多邊、且美國都沒有參與的區域性經貿組織。

其一是今年正式啟動、由中國大陸主導的RECP，是迄今中國大陸、南韓、日本共同參與的第一個自貿組織，而至於另一個CPTPP從申請到入會，曠日費時。因此，在可見的2027年總統任期結束之前，RECP當是最即時、最能夠有助於疫情之後，經濟的復甦和中長期的區域經貿發展。

綜上所述，對於1987年民選總統以來，唯一一位沒有國會議員從政經驗的總統當選人尹錫悅來說，擔任檢察總長任內，將李明博和朴槿惠兩位前總統送進監獄，去年從政、今年就當選總統的成就，令人驚奇。但南韓過去五年貧富懸殊、房價飆漲、工資調漲造成失業率的上升；以及南韓在RCEP與美韓自貿協定的基礎上，如何將國內的經濟發展問題，連結到區域經貿組織和美韓自貿協定，在在考驗新總統的治國能力。