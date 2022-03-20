近日，國民黨就年底市議員選舉提出青年民調加權優惠辦法，最高超過百分之百，甚至還有一制兩市的超額優惠，引發黨內中生代參選人不滿。民進黨同樣為鼓勵青年參政有類似辦法，在去年底全代會通過「2022年直轄市議員提名特別條例」，其中除新人可享加權，未滿35歲青年也可在加權10%。綜觀上述政黨初選制度，僅因年齡不同而給予加權之優惠，實質上已有年齡歧視之虞，不當差別待遇恐有違憲之虞。

憲法第7條明文平等權受國家保障，然其並非僅追求絕對、機械之形式上平等，而是保障人民在法律地位之實質平等，要求本質上相同之事物應為相同之處理，不得恣意為無正當理由之差別待遇。

相關以年齡作為法律不同規定適用之分界者舉不勝舉，例如總統被選舉人須年滿40歲之規定即是。然而，大法官會議釋字第694號亦曾指出：「年齡的分類雖然無可厚非，但年齡既然是人力無法改變之特質，具有不可逆轉性…則立法者在決定以年齡作為人民憲法權利之限制時，立法者須『提出更重要之立法目的，並以實質有效且侵害較小之手段達成目的』，方符合憲法意旨」。

而政黨以年齡作為初選差別待遇之分類標準，應注意到憲法第7條基於因性別、種族、性傾向等人力無法改變之特質，消除其社會性之刻板印象所造成不公之立法原意。葉百修大法官在不同意見書上亦補充道：「本院解釋所稱之非屬人力所得控制之生理狀態，若參照美國聯邦最高法院判決所發展的審查基準，應屬 以『與生俱來不可改變之特質』為基準而構成之『可疑分類』而應予以嚴格審查基準。就此而言，以『實足年齡』而為差別待遇之分類基準，由於年齡與種族、性別一樣，均屬不可改變之人身特質，即便不適用嚴格審查基準，至少應如美國聯邦最高法院針對性別分類而適用之中度審查基準。」

再論政黨初選制度是否應受憲法規範之議。自民國106年底《政黨法》公布實施後，政黨內部之人與政黨關係所生之權利義務即受法律明文所規範，再如公職人員選舉罷免法將政黨黨內提名作業納入規範，若黨內參選人有「搓圓仔湯」或賄選，都將涉及違法刑責。足見黨內初選制度並未排除在國家憲政法律制度規範之外。

何況，各主要政黨皆是現行制度訂定、修改之詮釋者，其初選制度之參選人產生機制，實質影響選民對未來大選人選選擇的限制；更享有法律保障的政黨補助金維繫運作，上述種種如其非為「自肥」，則不宜其以初選自由之名，行脫法亂序之實。

就社會層面而言，形成青年加權制度蔚為風潮之因，乃因現今社會崇尚少年得志、不鼓勵大器晚成，選紅式、選美式政治參與造都有利於外表突出、形象鮮明之人士從事政治工作，其他相關特質等則淪為陪襯之用，方才造成各主要政黨紛紛以青年加權向選民暗示政黨正在改革、討好選民。然而以年齡作為初選差別待遇基準，既不具公共利益，其目地與手段之間之實質關聯性甚為不明，兩間欠缺實質關聯性，論其違憲並不過當。

（作者為自由撰稿者）

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