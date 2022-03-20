美國總統拜登與中共國家主席習近平於18日進行視訊通話。

在談到台灣問題時，拜登雖然重申美國對台政策不變，反對片面改變台海現狀，但也強調美國對兩岸問題採取「四不一無意」原則，包括不尋求與中國大陸打新冷戰；不尋求改變中國體制；不尋求通過強化同盟關係反對中國；不支持台獨，及無意與中國大陸發生衝突。

拜登的言論極為明確，尤其是清楚表示在一中政策下「不支持台獨」。但是蔡政府卻避重就輕，行政院長蘇貞昌與外交部不約而同地強調美台關係「堅如磐石」。

俄羅斯進軍烏克蘭之前，美國對俄國提出嚴重警告。戰事發生後，美國立即制裁俄國，同時對烏克蘭提供金錢與武器援助，對烏克蘭的支持迄今沒有絲毫動搖。如此看來，美國與烏克蘭的關係也可以說是「堅如磐石」。

但是烏克蘭最需要的並不是金錢與武器，而是「援軍」。可是美國堅拒出兵，並且拒絕將烏克蘭領空列為禁航區。使得烏克蘭只能用美國提供的「磐石」對抗俄軍。

台美關係「堅若磐石」是美國用來唬弄蔡政府的陳腔濫調。看看烏克蘭，想想台灣。如果蔡政府真的相信，並且完全依賴美國的「磐石」，就顯示蔡政府的頭腦「堅若頑石」。

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