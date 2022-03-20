烏俄戰爭重現二戰時期，生靈塗炭、城市毀滅、斷垣殘壁、流離失所的慘狀，震撼了早已居安不思危的麻痹人心，台灣人民突然感覺自己如果再視若無睹、無所作為的話，則「今日烏克蘭、明日台灣」的警語已非戲言，而是近在咫尺的危機。因此不能再麻木不仁，任由民主選舉產生的政府，置人民死生如無物的政治怪獸，為所欲為，毫無忌憚，必須要有所約束，戴上孫悟空頭上的緊箍咒，才能達到回歸人民利益為主的理想境地。

而這個能約束政府政策作為的緊箍咒，其實就是中華民國的憲法。因為憲法是國家根本大法，所有政府制定公布的法律、規定、條例、政策，都必須符合憲法相關的條文，否則就是政府違憲，那些公布的法律、規定、條例、政策，也都是無效的。

在這種情形下，唯有堅定的遵守憲法、維護憲法的完整與實行，才是團結台灣人民唯一的方法。國軍效忠的對象首先就是中華民國的憲法，其次才是遵守與實行憲法的總統、政府與人民。國軍絕對不打違憲的戰爭，也絕不效忠保護違憲的總統、政府與人民。民意若與憲法規定牴觸，也就是説違憲的民意是無效的。

基於以上對憲法的認知，我們必須要知道唯有真正遵守並實行中華民國的憲法，才能保障台灣人民生命財產的安全，遠離戰爭的威脅。所以，當前要務是要發起「護憲保台」運動，號召所有愛好維持兩岸和平的台灣人民，一起站出來，確保維護憲法的完整與實行，同時對違反憲法堅持「一個中國」規定的總統與政府，向憲法法庭提出犯了違憲內亂罪的控訴，並糾正教育部「去中國化」新課綱的違憲政策，必要立即改正。

如此撥亂反正，才能振奮人心，團結全民，兩岸可以維持長久和平，台灣人民可以安居樂業，才是「保台」的上策與唯一生路。捨此不為，反而追求加強軍備，陷兩岸於兵凶戰危的危機中，最後的結果台灣絕對輸定了，人民生命財產不保，難道這就是台灣人民所盼望的悲慘命運與結局嗎？盼有識之士能發揚「護憲愛台」、「護憲救台」的精神，力挽台灣陷入萬劫不復的狂瀾。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

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