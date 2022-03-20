筆者昨日前往台北高等行政法院，參與「核能減煤」公投訴訟案的言詞辯論庭，看著窗外霧濛濛的天空，心中不禁感到荒謬又悲涼。

悲涼的是，核能減煤公投案（「您是否同意，立法院應制定專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」），其實是在108年3月間獲得4463人連署提出的公投案（連署門檻為1879人），如今已經過了3年，卻仍然卡在台北高等行政法院的第一審程序，訴訟程序的牛步化，令人嘆為觀止！（註：本案是在108年7月起訴，迄今約33個月。）

荒謬的是，本案在訴訟程序中，藉由中選會的內部文件，可以清楚地發現中選會偏離中立立場，不但刻意遴選立場與政府相同的學者專家出席聽證會，甚至在製作聽證會會議紀錄供中選會委員審議時，更只節錄立場與政府相同之學者專家意見供中選會委員參考！最終，中選會就以莫須有的「不能瞭解其提案真意」為由，否決了本件核能減煤公投案。面對這樣政府明顯濫用公權力的行為，行政法院的法官似乎卻冷眼旁觀，怎能不令人慨嘆？

實際上，本案的公投主文——「您是否同意，立法院應制定專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」——文義非常清楚，就是建立一個立法原則，要求立法院依此立法，以核能發電的使用率為燃煤發電使用率之上限。這個連小學生都看得懂的主文，怎麼在中選會的眼中，就突然變成「不能瞭解其提案真意」了呢？

好笑的是，中選會在訴訟中突然追加理由，主張核能減煤公投案因為同時涉及「燃煤發電」以及「核能發電」，所以另外違反「一案一事項」原則。先不論這個追加理由的行為根本違反行政程序法第114條（補正理由僅得於行政訴訟起訴前為之）之規定，中選會這個「一案一事項」的荒謬解釋方式，更根本違反了中選會以往對於公投案的行政慣例。

其實，我們可以看看中選會以往通過的公投案，就知道中選會對於核能減煤公投案，到底有多麼「雙重標準」：

• 廢核再生公投：

「你是否同意『廢止核四計畫，其場址作為再生能源（地熱、海洋能、太陽能等）發電、觀光、研究、博物館等用途』的政策？」

o 再生能源：主文中提到了三種不同方式，依照中選會現在的標準，這算不算「三事項」？而且，到底要使用哪一種再生能源，主文也沒有特定，是不是也「無法理解提案真意」？

o 針對廢止核四的用途，主文中提到「再生能源發電、觀光、研究、博物館」四種可能性，這算不算四事項？提案真意是不是也應該不能明瞭？

• 國中小性別平等教育明定入法公投

「您是否同意，以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」主文中提到「情感教育、性教育、同志教育等課程」，故顯然至少包括至少三種課程，並且還有其他課程也有可能涵蓋在內，如果依照中選會現在的標準，是不是也「無法瞭解提案真意」？違反「一案一事項」？

實則，公民投票權是國民的權利，目的就在於制衡政府，尤其在當前我國立法權、行政權，甚至憲法解釋權都事實上被執政黨壟斷之情形，國民透過公民投票權課予立法院立法義務，更有其必要性。我國當初特別修正公民投票法，裁撤公民投票審議委員會，將公民投票的主管機關改為中選會，就是禁止政府 「假審查公投之名，行封殺公投之實」。奈何，民進黨執政下的中選會，對於公民投票的箝制更是變本加厲，實不愧「民主退步黨」之美譽。

最後，就算法院判決中選會敗訴，本案中選會尚可上訴最高行政法院。而依據民進黨主導修正通過的公投法，下一次公民投票必須等到2023年才有可能舉行，如果真的有機會讓人民公決，民進黨又肯遵照執行嗎？還是又會掰出一堆歪理，來踐踏人民的意志呢？望著窗外灰濛濛的天空，人民透過公民投票權矯正政府偏執能源政策的希望感覺愈來愈渺茫，筆者不禁執筆長嘆——難道百姓真的只能乖乖「用肺發電」，犧牲我們的健康，接受民進黨週週跳電的能源政策，只能在記憶中回想藍天白雲的歲月？

（作者為泰鼎法律事務所合夥律師）

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