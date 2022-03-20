冰霜寒冬至，春暖鴨先知，風險是危機，也是契機。中一中的師生對嗆和一群高中生向教育部提出了《108課綱觀察報告》，清楚地指出了當前大學考招的危機；然而。深受少子化衝擊的一些私立大學卻勇敢地聚焦差異化，無縫接軌國際、產業和社會，走出一條嶄新的大學之路。

全球隱形冠軍產業的成功經驗是一些私立大學習的榜樣。隱形冠軍的本領在靈敏透視環境的變化，整合內外的資源，善用創新的方法，集中發展具有優勢的項目，滿足顧客需求的品質。靈敏、聚焦，進而做出差異，元智、長庚和義守大學是其中的標竿。

這3所隱形冠軍型大學共同的特點有：一、都是企業辦學，有集團資源可以無縫對接；二、都是新創大學，辦學前瞻創新；三、都有醫院體系，講究科技和人文融合；四、行事務實，積極推動國際教學。面對新冠疫情的衝擊，他們在智慧醫療和綠能產學上表現突出，得利於擁有上述四項特點的優勢。

近十年高中職教育是二年一改，三年一換，高唱學習歷程、自主學習和多元素養，相關的教學品質和考招制度卻配合不上，造成大學生結構的畸形發展。家境愈好的學生愈有機會上公立大學，偏鄉和窮苦的孩子則大多進了私立大學。

當教育部還在裝睡不醒，淡江、輔仁、東海、東吳、世新等私立大學則勇敢地逆風而起，認真地講求實務學習和產學合作，躋身企業最愛的大學行列，值得讚賞。

大學教育的改革不是易事，首先要教授勇於在教學方法和內容上積極創新，董事會在學校治理上敢於開放透明。教授的研究固然重要，學生的職業出路和博雅的人生教育更是核心。隱形冠軍和企業最愛的大學都有這種共同的特色，他們在實踐大學社會責任和造福偏鄉原民上也是可圈可點。

中一中師生對嗆顯示了當前教育高唱多元素養，卻沒有相對提升教學方法和社會倫理的缺失。博雅教育、職業倫理是當前大學名校的重點課程。東海、輔仁、慈濟打破宗教的藩籬，善用腦神經和認知心理的科學方法，尊重哲學人文的精神，講求師生的對話互動，擦亮了大學開放教育之窗。

盲目追求世界大學排名是大學教育的迷失，特別是其中存有不少商業運作的評選標準。慈濟、慈濟科大、南華和佛光等佛教團體開辦的大學將佛學結合藝術、人文、環境科學和社會服務的種子，在世界各個危難之地紛紛開花結果，也是大學典範。

私立大學追求卓越是孤寂的過程，三十年磨一劍，要能不媚俗，又忍得住財務的壓力，敢打破框框，勇於創新。高中和大學是人生的黃金歲月，這群高中生提出的《108課綱觀察報告》對教育改革的建言中肯理性，教育部長、大學校長和教授們都該好好閱讀，謙卑地拿出改善的對策。

（作者為國家公益發展協進會理事長）