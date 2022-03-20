烏俄武裝衝突至今近1個月，生靈塗炭的場面第一次透過直播傳到地球的每個角落，筆者震撼之餘除了祈禱天佑烏克蘭外，遠在台灣的我們當引以為戒，畢竟今日烏克蘭有可能成了明日台灣？！俄羅斯普丁「侵略」烏克蘭固然罪不可赦，然而，烏克蘭人民被迫面對殺戮血腥的場景，總統澤倫斯基錯估美國、北約等「國際友人」支持也是可議。如今無辜喪命、顛沛流離的烏克蘭人民，最想問的是，難道當初沒有其他選項嗎？

烏俄同文同種、血脈相連，與同屬一個中國的「兩岸」像極了，烏俄衝突當然值得借鏡，讓我們深刻體會「和平統一」是絕無僅有的選項，也唯有以「良制一國」作為最高指導戰略才能維繫和平，讓兩岸不僅「避戰」更能「統一共榮」！至於如何邁向「良制一國」，兩岸都有更加努力之處，筆者建議如下：

一、統一是憲法之使命，謀獨牴觸統一戰略，違憲！

蔡政府上任至今，屢藉「抗中」大舉操作亡國感，成為民進黨的選舉提款機！2016年的蔡總統在就職演說仍稱：「既有政治基礎，包含…1992年兩岸兩會會談的歷史事實」、「政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及相關法律，處理兩岸事務」，如今乾脆不演了，直接以「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」與大陸切割！

然而，身兼民進黨黨主席的蔡總統心知肚明，不論台灣人或大陸人，在歷史、血脈及各自憲法，我們都是「中國人」。因此，民進黨黨綱及《台灣前途決議文》中：「台灣主權獨立，不屬於中華人民共和國且台灣主權不及於中國大陸」、「與中華人民共和國互不隸屬」等建國方略，本質上與憲法增修條文前言「為因應國家統一前之需要」的國家統一之使命嚴重牴觸、違憲！

二、法理台獨毫無可行性，蔡主席別害蔡總統！

如果蔡總統執意走上台獨險路，還請她向全民一次說清楚講明白並推動台獨修憲，別再欺騙期待兩岸良制統一、和平共榮的老百姓，更不可把台灣帶向兵凶戰危之境。法理台獨不但需要修憲，還要得到絕大多數人民支持（修憲需要立法院四分之三決議外，還要全民複決），蔡總統再怎麼處心積慮謀獨，台灣地區人民也不允許！台獨自始就是違反情、理、法的假議題。想謀獨的蔡主席別再誤了該確保兩岸和平並追求「良制一國」的蔡總統！

其實，蔡總統應體認並公開宣示「台灣是中國的一部分，大陸也是中國的一部分，兩者相加才是完整的中國」，而這個中國就是中華民國！此外，既然做不到台獨，就別再讓台灣淪為國際政治的棋子。美國對台灣再好，也不能擔保台灣不會成為下一個烏克蘭。近日拜習視訊會上拜登公開表示「不支持台獨」的立場也明白地告訴了蔡總統（和蔡主席）「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」得不到美國的支持。蔡政府應盡早丟掉台獨幻想，面對現實才是。

三、習主席應放棄武統，努力「實現良制」，共謀國家統一！

近日國台辦發言人提到：「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」筆者遺憾地指出，北京顯然不了解中華民國，對根本不可能的「法理台獨」假設竟考慮採取「斷然措施」（即武統？）台灣地區政治產業，政黨輪替早已是常態，再多的謀獨都僅是吸引選票獲取勝選的招術。事實上，當更多選民看破民進黨「抗陸謀獨」乃有礙和平的招數後，必然在往後選舉中給予破壞和平的政黨制裁，台灣獨立將不再有市場。

因此，北京政府用不著以武統威嚇，別作北風而應作台灣人民冬天的太陽！如果習主席明確放棄武統，並持續兩岸交流及制度競爭，則「良制一國」到來之日，便是〈禮運大同篇〉中人人安居樂業，享有自由、民主均富之時！亦即，追求良制一國，避戰及共榮均可兼得，用制度取代血腥統一才是符合歷史大業的統一！

（作者為海基會首任祕書長）