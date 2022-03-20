據指出，總統蔡英文近日命令情報單位調查停電及多家工廠接連傳出失火等事件，連最神祕的陽明山國安局都出動了。對此，行政院長蘇貞昌指出，國家重要機組設施、民生重要設施，確實有防備加強的必要。

從2017年發生815大停電以來，蔡政府從來不肯鬆口發生停電的關鍵因素是缺電、是電力不夠，而是不斷從外部找各種不三不四的理由搪塞，硬拉飛鳥走獸背鍋還不夠，連外界本以為明顯違反基本電力常識的油壓剪電纜這麼扯的藉口已是極限，不料，蔡、蘇連手打出「老共牌」，以國安單位調查是否有第五縱隊潛伏在各處暗中破壞台灣的電力設備。

政府高層的種種發言和動作，就是在暗示甚至明示，跳電、停電、斷電都是「阿共的陰謀」。但不論政府怎麼解釋，其實大家心裡有數，台灣就是缺電。有本事的人自力救濟，經濟部長王美花如果有興趣，可以去了解一下為什麼柴油發電機會賣到缺貨。大小企業拚命燒柴油發電機，根本就是大開環保倒車，但這是沒辦法的事，企業生產線無法承受動輒跳停電的不穩定供電，而蔡政府又講不聽，只好出此下策。

日頭赤炎炎、隨人顧性命的下一步就是產業外移，台灣終究會因為缺電問題日益嚴重，逼走企業。走不了的、沒能力解決缺電問題的業者，日益凋零最終退出市場；一般老百姓只能逆來順受，回到電力時有時無的幾十年前苦日子。

從2016年蔡英文執政以來，工商界就不斷警告政府缺電問題會越來越嚴重，一定要預為因應，並再三建議在綠電還沒有上來之前，不可輕言廢核，但蔡政府完全沒有採納。2018年以核養綠公投過關時沒有，2021年重啟核四公投沒有過關後當然更沒有。綠電發展的進度遠遠落後預定的時程，那台灣的電力要從哪裡來？一個字，騙！

根據經濟部公布的《全國電力資源供需報告》中，有關新增及除役機組時程的規畫，2022年～2025年除役電力906萬瓩、新增機組的裝置容量則為1086萬瓩，新增電力超過除役電力，因此台電拍胸脯保證不會有缺電問題。

但清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸提醒，新增的機組全是燃氣機組，而台灣的接氣站不足，新增燃氣電廠恐無法運作。三接到2025年才可能完工，四接和五接都還沒有通過環評，恐怕2025年也無法運作，怎能列入新增電力？台電另外規畫2024年新增氣電100萬瓩、2025年150萬瓩，合計共250萬瓩，但連地點都還沒有確定，明顯就是湊數用的。

蔡政府的電力數據充斥著各式各樣的「假、大、空」訊息，無法通過真實需要的考驗，除了全台此起彼落的停電，台北市長柯文哲日前還痛斥，台北市有21處大型開發計畫已經發建照卻被限電，嚴重影響都市建設。

比利時近日宣布，將2025年廢除核能的計畫延後10年，德國也出現應重新思考淘汰核能的要求。俄烏戰爭提醒世人，這個世界有太多突發狀況、變數，必須重新思考電力能源政策，蔡政府卻始終是鐵板一塊。

蔡英文別以為自己2024年就下台了，之後缺電都不關她的事，若把台灣搞到全民缺電、產業外移、經濟倒退，如此敗家，歷史絕對會記上一筆。

（作者為資深媒體人）