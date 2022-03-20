停電事件層出不窮，反對黨立委群起質詢，希望查明真相，行政院長蘇貞昌卻以轉移焦點方式迴避爭議點，先對立委「反質詢」涉及人身攻擊，當國民黨黨團要求禁止「反質詢」，蘇貞昌又掀起「反反質詢」論戰，讓輿論焦點從「缺電危機」轉移到閣揆可否「反質詢」。

蘇貞昌大可重新選立委

蘇貞昌強調立委有權質詢行政院長，院長也可以質詢立委才「公平」，未免貽笑大方。行政院長的行政權包山包海，因此憲法明訂行政院應對立法院負責，受立法院之監督。如果蘇貞昌覺得當行政院長太吃虧，大可重新去選立委，保證可以「問好問滿」。現在蘇貞昌既想擁有行政院長的權力，又只願負擔立法委員的責任，這樣的行政院長才真的是「太弱了」。

至於蘇貞昌說「官員被當狗罵的時代該過去了」，他似乎忘了，就是在蔡英文總統執政之下，一位中華民國外交官員被民進黨謝系的楊蕙如網軍說成是「黨國餘孽」、「爛到該死」，「垃圾的老油條」，最後這位官員選擇以死明志，不受羞辱。現在蘇貞昌有什麼資格幫官員抱屈，最羞辱官員的，不就是民進黨自己嗎？

國民黨主張修法禁止「反質詢」，也需要三思，「反質詢」很難有可操作的定義，立法院內也沒有合適的第三方來裁決。英國首相每周有半小時需接受國會議員質詢，歷任閣揆經常以反諷方式回擊批評者；美國總統無需備詢，但前總統川普曾在被記者問到死亡病例數居高不下時，直接要記者「閉嘴」；拜登也曾評論提問的記者「真是一個愚蠢的混蛋」，被麥克風收音直播。

辯論比賽有裁判，議場攻防的裁判是人民，被監督者回擊監督者的方式恰不恰當，只有人民有權決定。新北市長侯友宜在備詢時被議員要求對共機問題表態，侯友宜以自己經歷過槍林彈雨的經驗，問質詢的議員願不願意跟他一樣，冒著生命的危險守護台灣人民，外界反而因此發現，這位男性議員根本沒有服過兵役。

侯友宜的回問算是反質詢，但只是用「反問」的方式彰顯自己的立場，還是對提問做了表態。另一方面，共機問題與市政完全無關，侯友宜本就沒有義務回答，民意會站在侯友宜這一邊。

蘇貞昌的情況大為不同。立委蔣萬安要求蘇貞昌承諾未來不會停電，這完全是針對政策的質詢，蘇貞昌可以承諾，也可以不承諾，但他選擇的卻是反擊蔣萬安說，「你祖父還承諾過反攻大陸」，而對「缺電」議題本身避而不談。

反質詢暴露背後的焦慮

蘇貞昌想以兩蔣曾經承諾反攻大陸，但沒有做到，來表示「承諾」沒有意義，這個邏輯破綻百出；蔣萬安大可回以「蘇貞昌認為不停電跟反攻大陸一樣做不到」，或者舉出蘇貞昌2006年擔任閣揆時曾承諾「半年治安不改善，就下台退出政壇」為例，來揶揄蘇貞昌昨是而今非。

國會質詢只有立法委員本身的論述能力可以給官員壓力，「法律」是幫不上忙的。事實上「反質詢」本身就是在轉移焦點，在野陣營與其指責蘇貞昌「反質詢」，不如提出一刀斃命的證據證明缺電的事實。

目前台北市包括台北生技園區、台北花卉產銷公司、台北捷運公司、大巨蛋、中華電信及東區門戶計畫等21項重大建設，都有增設用電申請，卻遭到台電以「無法核供」為由拒絕。台北市長柯文哲的質疑觸目驚心：「如果台灣不缺電，為什麼台北市21個建案被限電？」

台電縮短歲修時程，增加電廠發電功率，導致停電意外層出不窮。高雄停電是因禽鳥，基隆停電是松鼠，18日內湖又因變電所故障近4千戶停電，民眾打趣，民進黨說得太對了，「台灣之所以常常停電，問題全出在畜牲身上。」

鳥也好，鼠也罷，台灣人民已經可以預測，停電的事故再繼續下去，民進黨必然說成是「阿共的陰謀」。蘇內閣推卸責任的能力遠高於把事情做好，台灣人民要有心理準備，迎接即將來臨的「缺電時代」。