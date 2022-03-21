新北｜歡迎來到淡水(作者提供)

10天，4座城，245小時，32個膠卷。

那是畢業後第一次坐飛機，提前刷攻略、看電影、買車票，準備不充分的攻略，每天暴走節約出的時間，拼湊出我曾經青澀旅行的起點。

對台灣的印象還存在於千禧年的偶像劇，或許這也是我選擇膠片相機的原因，開始用文字和最古樸的膠片攝影一起，分享自己旅行中的點滴。

對未知旅行的好奇，和對台灣的嚮往，構成了我到台灣拍攝的出發點，拍攝內容以記錄生活為主，用心去發現身邊的細節。

對世界永葆好奇心，有一雙發現美的眼睛，找到適合自己風格的環境和景色，有時拍出一張好看的照片，比技術更重要的是內心。

文藝氣息濃郁的慢節奏小城，獨特的巷陌街道和文化底蘊，給了人們更多的創作自由，台灣的居民普遍很友好，看到鏡頭甚至會主動擺出好看的POSE。

最喜歡的地方是花蓮，最喜歡騎著機車在花蓮各處穿梭，最滿意的照片攝於花蓮

花蓮｜騎上機車去旅行(作者提供)

那是一輛停在草地上的電動車，用膠片記錄下的一幀幀精彩畫面，讓我有了數不盡的難忘回憶。

台中｜手作雜貨攤(作者提供)

說起在台灣的難忘回憶，腦海中總會浮現出一台minolta膠片相機。

那時我在花蓮旅行，為了節約經費暫住在當地居民家中，偶然間發現了在房間角落裡吃灰的它，就和女主人聊起相機的各種知識。或許是說到投緣，女主人便把它送給了我。把它帶回大陸後，我又進行了整理和修復，現在相機也可以正常使用了。

後來在大熱的電視劇《想見你》裡看到了同款，說來這也是我和台灣的奇妙緣分吧。事情過去了很久，我已經和女主人失去了聯繫，也忘記了當時居住的具體位置，但是每次看到這台相機，總能想起這些美好回憶。

不知不覺間過去了三年，還是很懷念之前在台灣旅行的時光。但突然肆虐的疫情和按下暫停鍵的簽注，讓我的下一次台灣自由行不知道會是何時。

台灣是我旅行的起點，也是夢開始的地方。如果有一天能來小島拍照，不妨你也帶上膠卷相機試試看，或許它會帶來更多未知的驚喜。（西追兒）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）