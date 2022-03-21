我家很窮，住的是違章建築。我與蘇老師，結婚的洞房，是蓋在院子裡的一間違章建築，大約三坪大，沒有廁所，洗臉盆。一張床，一張桌子而已。岳母婚宴後，送蘇老師來我家，見到洞房，她當然心中不是滋味，回家後大哭一場。

簡陋不堪的洞房

我岳父是台大物理系名教授，雖談不上富有，但比起我們這個低階軍人子弟家庭，那要好多了。我們家窮，岳家是知道的，但為甚麼會同意女兒嫁給我呢？套句股市術語，我當時在他們眼中是「潛力股」。將來很有機會飛黃騰達，會是個績優股。

我在成功大學畢業後，各項表現十分亮麗。大學畢業我參加政府在台灣辦的第一屆稅務關務人員特考，幾千人考，我名列第四名，海關當時待遇高，是人人爭取的就業崗位。當時我分發在基隆海關服務，通勤雖有交通車，仍覺辛苦。第二年中央銀行在台灣復業，第一次招考行員，我又考上。銀行尤其是央行，更是令人羨慕的職業。

潛力股成為績優股

再隔一年，政大新創辦財政研究所招生，我又高中。當時財經方面的研究所少之又少，除台大經濟研究所外，新創的政大財政研究所是第二所。不像現在研究所到處都是，甚至有招生不足之苦的情況，有天壤之別。我能考上，大家都行注目禮。後來參加政府高等考試，我又高中，這在當時，也是令人刮目相看的成績。大家都在看這小子不簡單，未來發展，不可限量。

後來我職場上，仕途一片光明。三十歲出頭就官拜行政院十三職等參事兼組長職位，後來仕途一路發，由財政部關務署長、財訓所所長、經濟部常務次長、政務次長、財政部長、監察院長，並曾第一高票當選立法委員，成為真正的績優股。

一生感恩不盡呀！

我當經濟部次長時，就已小有名氣。當時蘇老師在學校教書，同事聊天時問她，怎麼這麼有眼光，嫁到個次長。蘇老師笑說她會看相算命，她掐指一算，就知道這個姓王的將來會當次長。後來蘇老師開玩笑說：你當部長、院長後，他們可能真的相信我有算命的本事呢？

世界上父母，有誰不挖心肝的愛子女，看到那樣窮見骨的洞房，有幾人能不流下難過淚水的呢？感謝上帝的恩典，讓岳父母沒有看走眼。謝謝岳父母大人，肯將蘇老師交給我。我們的婚姻，不能說多麼美滿了不起，但確實一生感恩不盡。許多美好都是神的恩典，我時時都在想都在念：啊！原來這都是神的恩典！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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