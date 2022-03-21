俄烏戰爭不只是俄國與烏克蘭的軍人在戰場上廝殺，西方國家為了制裁俄羅斯也殺紅了眼，許多數百年西方文明引以為傲的原則也顧不上，像是「私有神聖不可侵犯」這個奠定近代自由民主的基石。
以永久中立國自居並贏得國際資金信任的瑞士，凍結了俄羅斯在瑞士的資產；法國、義大利扣押了俄羅斯富豪的遊艇；英國也凍結俄羅斯寡頭在英國的資產甚至禁止其本人進入英國，並考慮沒收其財產。俄羅斯億萬富翁阿布拉莫維奇有以色列雙重國籍，仍保不住他所擁有的切爾西足球俱樂部。
地緣政治急遽變化，富豪開始擔心資產應該放在哪裡，西方國家經濟制裁的大動作更讓富豪宛如驚弓之鳥，擔心若是自己母國與西方衝突，下一個被凍結或被沒收財產的就是自己。
李嘉誠擁有的長江實業集團，最近以7.29億英鎊代價出售瑞銀倫敦總部所在的「5 Broadgate」大樓，與當初購入價格虧損約2.71億英鎊。相較3個月前12.5億英鎊的報價，更看出這比交易的急迫，媒體報導李嘉誠也打算賣掉其英國的配電公司和電信公司等資產。
李嘉誠不是第一個也不會是最後一個，許多富豪又開始煩惱要把資金存放在哪裡。警方辦案常說跟著錢走，就會查到真相。國際政治經濟也是，只是看到的不只是真相，更是趨勢。
※以上言論不代表旺中媒體集團立場※
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。