3月19日晚上南投縣竹山鎮發生芮氏規模5.1地震，從前震、主震加上餘震，總共連7震，未來5到7天還要留意出現規模3至4級的餘震發生，地震一直是台灣安全的一大威脅，加上台灣地狹人稠，地理位置處在西太平洋颱風必經路徑，也是菲律賓海板塊與歐亞大陸交錯位置，除令人聞之色變的大地震外，長期飽受颱風、豪雨、坡地崩塌、土石流等威脅。

自然災害之外，人為災害更是頻傳，3月以來從303大停電，到近來國境之門的桃園發生幾起大型倉儲及物流中心的火災、台中舊飯店改裝的分租套房被縱火、嘉市玉山旅社失火等一連串的火警，暴露出台灣災害管理需要再檢討。

從去年高雄市城中城大火造成46人死亡慘劇，對於老舊公寓大廈的改建、住戶成立管理委員會等至今仍然牛步化，以致再發生逃生無門的台中火災6死悲劇，而這是不分藍綠執政的縣市政府都缺乏魄力解決的難題。

我國行政區劃在政黨自利的考量下，目前六都就占了三分之二的人口，大台北地區就住了近700萬人，然而台灣都會區潛藏更大的風險是都市更新腳步緩慢、建築法規跟不上時代需求。都會區房屋密集下，屢見建築基地不足的「紙片屋」出現，防震、安全都有疑慮，這也難怪世界銀行公布各國天然與人為災害風險的調查報告，台灣都列為最高風險的國家。

目前最受關注的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，對台灣最大的借鏡是台灣建築有沒有足夠的「防空襲」安全空間，台灣不像烏克蘭有廣大的領土，一旦戰爭，以目前都市人口聚集的程度，死傷必然更甚於烏克蘭，政府在規劃防災時，亟需強化應變戰時的規劃。

災害管理與防救已經是一個全球化議題，聯合國已將「災害」視為公共行政需要管理的對象，災害從減災規劃、災前整備、災害應變到災後復原重建，四大階段間首尾相連、互相配合，我國在1999年921大地震後，2000年公布災害防救法，惟「徒法不足以自行」，台灣從中央到地方政府都要有國土安全與防災管理思維，及早預警，災難發生時才能做好人員疏散，將傷害降到最低。

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