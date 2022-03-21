據近日報載，美方拒絕軍售台灣12架MH-60R反潛直升機。反潛直升機非尖端裝備，30年前成功艦成軍，海軍已併案採購20架。此次機型雖新，但談不上「突破」，美方拒絕已讓人意外，更弔詭的是拒絕的理由：不符合「不對稱戰力」原則，反對台灣投資這項「載台性質」的武器系統！

看得懂這句話所傳遞的信號嗎？

不管經濟或軍事實力，兩岸都有極大的差距。因而台海若爆發戰爭，採取不對稱作戰是台灣的求生之道。不過，縱然不對稱作戰是國防部的建軍指導，但落實到三軍，基於本位主義的各說各話，結果就變了調。

例如海軍說：為了打不對稱作戰，我們需要潛艦；陸軍說：為了打不對稱作戰，我們需要M1A2坦克；空軍說：為了打不對稱作戰，我們需要先進戰機。到底什麼才是不對稱作戰所需？從自己的角度看，由於當局者迷所以不夠精確；若能從敵人的角度看，答案就顯而易見。

試想以下兩個極端的建軍案例：

甲案：陸軍增購400輛M1A2坦克；海軍採購8艘潛艦、12艘神盾級戰艦；空軍淘汰幻象，新購60架F-35戰機。

乙案：政府招募4萬名自願參戰的民防隊，每季集訓兩天，學習「可攜式」武器使用，諸如刺針飛彈、標槍飛彈、步槍射擊，戰時隱藏於城市進行「打帶跑」游擊戰。

如果你是北京的決策者，要如何應對這兩個方案？解放軍擁有數千枚地對地導彈，戰爭的第一時間，理應優先摧毀台灣的雷達站與機場跑道，屆時不管有多少架戰機，若無法起降，又有何用？而一旦失去制空，海戰何以為繼？遑論中共擁有70餘艘潛艦，60餘艘神盾級戰艦。再等中共掌握制空、制海，戰機得以自由來去，擺在灘頭的坦克豈不如待宰的鴨子？

相信中共有實力也有信心，可以圓滿解決甲案。可是乙案呢？4萬名外觀與一般百姓無異的民防隊，隱身於住家附近，個個熟悉地理環境，神龍見首不見尾，猝然從暗處發起攻擊，接著又消失在人群之中。解放軍再是強大，不也如大炮打蚊子，英雄無用武之地？

乙案非傳統戰力，讓正規軍感到棘手、難以解決，因而會降低北京武統的決心。至於招募4萬名民防隊，若政府能提供適當補助，理應沒有困難。否則，連0.2%的自願者都招募不到，奉勸大家束手投降，別妄想國土防衛。

甲、乙兩案的差異，除了無法數字化的戰力，其他如「預算」與「時程」都有天壤之別。乙案所需預算可能不到甲案的百分之一，且只要政府有決心與魄力，一、兩年之內就會有成果。

國防的首要在「存在」，因為存在就是力量。果若台北決心成立民防隊，且展開具體行動，縱然不知其戰力如何，亦可向北京發出強烈的信號：如果貿然採取武統，即使解放軍登陸，也將要面對一場曠日彌久的消耗戰！

講到這，到底什麼才是不對稱作戰所需？越是大型、固定，或必須依賴大型、固定設施運作的裝備，越不符合不對稱作戰的原則。反之，越是小型、機動、精準、致命、量多、分散、價廉的可攜式裝備，越能滿足不對稱作戰的需求。

如此說來，建軍還需大型、華麗的載台做什麼？別忘了建軍需要面對「平時」與「戰時」。講句不客氣的話，過去50年，國軍不曾面對一分一秒的戰時。戰時面對的是「生死存亡」的戰爭，平時則可能面對「面子之爭」的區域衝突，這時「高、大、上」的華麗載台，擺出來才夠雄壯威武，也才有面子。

假如台灣有寬裕的國防預算，當然應兩者兼顧；然而和潛在的對手相比，我們遠遠不如。若魚與熊掌不可兼得，「生死存亡」與「面子之爭」，何者為重？

現在言歸正傳：美拒絕軍售直升機，到底想傳遞什麼信號？不要妄想打一場以載台為主的傳統戰爭，台灣沒有勝利的可能。想要不敗，唯有發揮不對稱「以小搏大」的精神，即使敵人登陸，也要持續進行一場寧死不屈，不惜打到斷垣殘壁、血流成河的國土保衛戰！

（作者為海軍前艦長）

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