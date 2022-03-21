俄烏戰爭初期，俄國曾經派遣特戰隊滲透烏國，刺殺烏國總統澤倫斯基，國安單位有鑒於此，憂心共軍模仿，派遣特戰部隊藉著偽裝貨輪，經淡水河基隆河等通道，威脅首都、執行斬首戰略。為此，軍方擬將現駐守外島的陸軍兩棲偵察營調回本島，進駐淡水河口。

國安國防單位，遠觀俄烏戰局，未雨綢繆，理應嘉獎。不過，調回兩棲偵察營加強防禦，卻予人見樹不見林之感。試想，共軍真要執行斬首任務，除了派遣特戰小組從河口滲透，難道就別無他法？兩棲偵察營弟兄以血肉之軀真能阻擋精準火炮的攻擊？共軍真要驚擾首都，何不直接攻擊電廠電網？兩棲偵察營又如何防禦電廠與電網？

前兩天，蔡英文總統有鑑於近日連續出現停電、跳電，倉儲工廠大火事件，指示全面檢查關鍵基礎設施，事件現場的鑑定、乃至涉案者的安全稽核都要更深入調查，也不惜出動「陽明山上神秘的情報單位國安局」。三軍統帥尚且有此「警覺」，國安及軍方卻不見於此，還在用二戰時期的傳統戰術腦袋，構築首都防衛、反斬首？

2017年周泓旭共諜案爆發時，親綠媒體曾宣稱已有5000名共諜潛伏在台灣。2021年，外媒路透社甚至言之鑿鑿報導共諜已滲透到蔡英文的維安特勤團隊。果真如此，敵人真要執行斬首任務，裡應外合即可，哪裡需要特遣小組從河口登陸？不知國安單位可曾徹查潛伏在台的5000共諜，以安元首之心？

停電、跳電、倉儲工廠失火，歸咎於滲透份子；加強首都防禦、反斬首，調回兩棲偵察營；是慌了手腳？還是決策亂了套？

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