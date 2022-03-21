距離年底地方大選的時間越近，民間呼籲藍白合、在野大聯盟的殷殷期盼越發擴大，原因無他，眼看台灣政局一大兩小的政治板塊趨近閉合，兩小之間一加一都不一定大於二，但兩小如不相加肯定各自小於一。即便如此，藍白合仍然只聞樓梯響，不見人下來，識者志士莫不跺地嘆息。

兩黨高層對在野合作至今仍是一副皇帝不急、急死太監的態度。是真有本錢不合作？還是各自透過不合作也能獨活的態度在爭取最多的籌碼？答案已經呼之欲出。兩黨黨主席實質已進入主席保衛戰，朱立倫在黨內人望不孚，如年底一戰寸功未建，甚至失地失人，縣市長丟光、從政黨員出走，黨主席再做下去也失去意義。

柯文哲也好不到哪，一旦選擇年底避戰，持續遐想著2024，緊抱與能力不可及的政治抱負，在年底決定「對著國民黨幹」自行推人，則年底民眾黨縣市長席次掛蛋，市議員以降寥寥數席的結局可期，屆時市長位子不再，政治生命進無步退無路，綠營笑看柯文哲變成政治糟老頭坐困愁城的畫面必然成為事實。

柯文哲須有自知之明，比民眾黨還要強大百倍的一人政黨—親民黨得以在政界存活，靠的是宋楚瑜擁有擔任省長以來，遍布全台數以百億計的政治人情債，以及豐沛的政經資源在支撐。相比宋的廣施恩惠，柯在全台各地恩惠未施，沒有宋的百億人情債、政經資源，靠「一張嘴」立足政壇已是現代政界奇蹟，還能延續多久？只有天知道。

解鈴還須繫鈴人，能解決藍白各自政治困境的，不是別人，正是兩黨現任黨主席自己。更何況兩人也身陷泥淖，稍有不慎就將淪為過氣的政治人物，何來口氣言勇？朱、柯兩人如識時務，不如奮勇敢為天下先，連袂宣布投入年底地方大選，「南朱高柯」台南由朱立倫領軍、高雄由柯文哲掛帥，在一片慘綠的南台灣殺出一片藍海。

兩人選市長既是進不求名、退不避罪，對黨內同志與支持者都能起到極大鼓舞人心的效果；更是釜底抽薪、起死回生的政治生命復甦術，兩人選輸了也是贏，朱進可攻2024正副之位，退可守黨主席扮演吳伯雄2.0；柯文哲進可挾大義名分要求藍白共推正副總統人選，退可為民眾黨爭取更多立委席次，豈不妙哉?

兩人如肯照劇本演出，肯定是2022最振奮人心的政治新聞，也是民進黨最不想看到的局面。「南朱高柯」為何足以讓綠營瑟瑟發抖？道理在於：

一、民進黨執政竊佔權位不思百姓疾苦。如今通膨物價高漲不見緩和，油價上漲房價攀高，緊接著電價與健保費也蠢蠢欲動，官方宣傳去年GDP破三萬創歷史最高，但多數人民根本沒有享受到成果，財富分配不公又加以政府牢牢掌握媒體與網路等宣傳工具，對人民進行「認知作戰」，製造島內一片祥和的虛幻假象，人民豈會不知？只是人在囧途，在野又不知進取，只能期待有所轉機而已。

二、選舉一到，台灣人最愛看熱鬧。2018上半年，人民同樣處於愁雲慘霧的心情，彼時執政黨修惡勞基法、「東廠」鬧劇、食安危機等，人民心生厭惡卻無能為力。豈料出現韓國瑜打破僵局，韓的一顰一笑、一舉一動成為民眾日常，選舉頓時熱鬧起來成為全民運動，結果讓民進黨慘敗而歸。如今朱、柯兩人如能摒棄己利成見，合手在年底來一場大鬧天宮的政治運動，占優勢的一方最愛穩、最怕動，越熱鬧，民進黨越擔心、越危險，這是柯文哲最能發揮優勢的局面不是嗎？柯只要信手捻來各種漲價的民怨，還怕沒有迴響？

一旦「南朱高柯」成形，會不會成為雙颱「藤原效應」的政治版「朱柯效應」，形成足以撼動綠營執政的完美政治風暴？想像在六月後全國的市街鬧區，一一掛起朱、柯兩人加上國民黨、民眾黨縣市長、縣市議員、鄉鎮市長暨代表、村里長等候選人三人合照的「合體看板」，不多，最少十萬張起跳，朱、柯兩人必將成為全國最富知名度的看板人物。兩人也不必故步自封坐守台南、高雄，攜手一起「全國跑透透」替選舉同志造勢，除了綠營眼紅誰曰不可？

屆時兩人政治行情由黑翻紅，藍白兩黨也能重獲新生，兩黨以藍白席次最大化為前提進行合作，不怕餅做不大，就只怕餅不分人吃，朱、柯將成為2022最大贏家，如此願景美得教人不敢直視，朱、柯兩人就不要再遮著眼睛說看不見光明了。

（作者為自由撰稿者）

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