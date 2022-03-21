台北市長柯文哲20日出席東海大學「名人論壇」，以「智慧城市的數位轉型與企業發展策略」為題分享在教育領域推動「酷課雲」，初期受到相當大的阻力，但疫情來襲後，酷課雲成為「停課不停學」的重要基礎，台北市因此榮獲英國《經濟學人》評比2020世界宜居城市教育類滿分，全球滿分僅9個城市。分享台北市藉由大數據中心改善了那些市政，並於問答時間中提出「沒有統計就沒有統治」的看法。會場出席踴躍大爆滿，許多聽眾甚至站在走道聽講。

當現場聽眾都覺得收穫滿滿的同時，這次盛會到了親綠媒體上，卻馬上變了調，親綠媒體《自由時報》雖然也報導柯文哲分享數位轉型的重要性，談及大數據是掌握城市治理的重要資訊，以及柯文哲建制台北市後疫情時代產業數位轉型政策，從基礎環境建置擴散到轉型五大構面等等，但整則新聞卻下了這樣的標題：「柯文哲預言4月疫情大反撲」，還說東海論壇「鴉雀無聲」。

事實上，在現場的聽眾，就會很清楚整段敘述的前言後語。柯文哲是在談論數據治理的時候提到防疫也相當仰賴數據，因此才提到對疫情的看法，柯文哲提到，觀察台灣附近國家，包括香港疫情正在大爆發，南韓、日本疫情也正在增溫，柯文哲認為，當類似環境的國家發生疫情復燃，台灣很難獨善其身，所以他預期下個月台灣也有可能要面對同樣的情況，這是居安思危、未雨綢繆的想法。

但是自由時報卻是把前後文都刪掉，說柯文哲突然預言「4月疫情大爆發」，而且，這即使在該媒體該篇報導中也僅僅只是全篇文章中不重要的短短一句，卻用來當標題，如此「標題殺人」，司馬昭之心路人皆知，就是要灌輸其綠營讀者認為柯文哲「唱衰台灣」，為此甚至還把當天明明反應熱烈的論壇，說成鴉雀無聲。

各位不妨捫心自問，如果每天看這種媒體，又只看標題，對政治人物的理解，比起真實的情況，會扭曲到多麼不成人形，民眾看了這些扭曲的報導，對政治人物產生扭曲的仇恨，其實本來無一物。一國對政治的關心，都被這樣扭曲到莫名的仇恨上，當然國家只會內鬥空轉無法進步。

我們還要繼續讓自己、親朋好友被這樣的惡質操弄給控制嗎？該是唾棄這種惡質媒體操弄的時候了。想想，你對政治人物的印象，到底是真實，還是有心人的扭曲呢？

（作者為民眾黨副秘書長）

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