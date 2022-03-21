陳佩琪醫師指出，若不是2020年政府杯葛東洋代理BNT疫苗，就可以減少800多條染疫死亡的人命損失。陳醫師太保守了，從「超額死亡率」估算，2021年台灣因疫情死亡的人數應是1萬0555人。

前副總統陳建仁，曾經以「超額死亡率」，也就是「疫情期間死亡率」減去「非疫情期間死亡率」的差值，彰顯台灣防疫好棒棒。按照陳建仁肯定的「超額死亡率」公式，2021年的死亡人數18萬3732人，比2020年高出1萬0576人 （Our World in Data 標準），比前5年的平均值高出1萬0555人（《經濟學人》標準）。

換句話說，2021年因為「3+11」破口，導致台灣直接、間接因疫情而死的人數，在1萬人左右。如果2020年東洋成功代理BNT疫苗，台灣就不會多出這1萬人死亡，不會需要三級警戒，內需、服務業不會因此蕭條。

現在陳時中找藉口，說東洋代理之所以破局，是因為「一、沒有完全授權；二、冷鏈還沒有那麼多；三、疫情沒那麼大；四、價格無法接受。」這四點都站不腳。

東洋董事長林全公開聲明，沒有所謂拿不到授權書的問題，「拿授權書來談的說法，是在吃我豆腐。」去年民間捐贈1500萬劑BNT疫苗有冷鏈，那為什麼東洋代理會沒冷鏈？疫情不大就不買疫苗，是要等人死了再來補破網？最後講到價格，意思是民進黨有錢大內宣，沒錢買疫苗？

陳時中杯葛東洋代理合理的動機，是讓疫苗短缺，才能逼迫台灣人民不得不接種高端疫苗，沒想到卻因此爆發疫情。1450幫民進黨護航，說台灣的確診死亡率還是低於其他國家云云，因為2020年防疫做得好，所以2021年就可以多死1萬人？台灣人民心中，自有評價。

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