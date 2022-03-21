為了向美國表態效忠，台灣朝野兩大政黨卯足了勁鼓吹對烏克蘭捐款，到現在台灣民眾捐款已逾7億元，還捐贈了大量救援物質。

對於這樣的作為，如果說純粹是基於人道考量，當然也無可厚非。可是如果大家回想一下，在美國大軍揮師進入伊拉克、阿富汗、利比亞、敘利亞的時候，又有誰曾想起要考慮人道主義的救援呢？可是這次面對俄烏戰爭，我們就又好像正義凜然了，這樣的凜然不知道大家會做何感想？這種選擇性的正義，只因為要表示向美國站隊，我們真的要把正義操弄成這樣嗎？

好吧！既然要表態，就把戲做足吧！那麼我們要不要再演更大呢？前幾天，烏克蘭總統澤倫斯基已分別對歐盟、美國，德國做了視訊演講，接下來他還要對日本及其他國家議會進行同樣的視訊演講，那麼蔡英文要不要鄭重考慮一下，也搭個便車發出演講邀請呢？這樣是不是可以表態得更徹底？因此，我在此呼籲蔡英文邀請澤倫斯基向立法院發表視訊演講，以示對我們的尊重與感謝！

前些年，政府曾經嘗試與烏克蘭發展實質關係，當時我們的外交部曾與烏克蘭的外交部進行接觸，可是很快出面接觸的人就遭到了烏克蘭政府的訓斥，制止了所有接觸，烏克蘭完全秉持一中原則，不與我們有任何接觸。到目前為止，我們與烏克蘭在外交層次依然是零接觸，一些商務人士想進烏克蘭，都還得繞道其他國家才能取得簽證，這真是「是可忍，孰不可忍」，難道蔡英文真吞得下去如此的羞辱？那麼現在我們既然如此正義凜然，給了烏克蘭這麼大的支持，烏克蘭是不是正應該投桃報李一下？

再者，我們試想，在日前美國總統拜登與大陸國家主席習近平的視訊對話中，美國已經再度「不客氣」地否決了台獨，美國甚至「可惡」地要求我們在邦交國帛琉舉行的國際會議中，都不可以展示國旗與國名，這種對「主權」的羞辱，難道平常那麼捍衛主權的蔡英文真要忍氣吞聲，絲毫不敢表現一點骨氣嗎？那麼邀請澤倫斯基，不就是一個既表現骨氣，表現主權，也表現人道主義，而且美國也無法反對的事嗎？這樣既能表現主權，又站隊美國，蔡英文何樂不為？

所以蔡英文既然那麼想藉這次機會來表演，就應盡力促成此事，澤倫斯基如果真知道感激，真是那麼有道德正義感與同理心，就也應該樂於接受這個邀請；如若不然，台灣這些捐款，台灣送出的這麼多愛心，以及「正義的呼喚」不就都打了水漂了嗎？

民進黨在立法院也是多數，外交部長吳釗燮也那麼想要表現，是不是也都該響應總統，馬上背書洽邀澤倫斯基？如果你們不敢做，那麼就不要再告訴我們，你們在捍衛主權上有多神勇。在帛琉的事件上，你們已經是十足的哈巴狗了，趕快表現一下吧！

當然，如果澤倫斯基還是賞了我們一碗閉門羹的話，你們也得有骨氣一點，應該好好「譴責」烏克蘭的無視「我國主權」，千萬別裝孬啊！這麼多的捐款、這麼多正義的聲援就是你們的後盾！國民黨朱主席相信也一定會聲援你們的！

不好意思，小小提醒一下，如果萬一演砸了，澤倫斯基就是不配合，因而導致你們在捍衛主權的事情上被看破手腳，可得先想好怎麼收場。別忘了，澤倫斯基可是演員出身，人家正牌演員，演技可是千錘百鍊的呢！

（作者為孫文學校總校長）