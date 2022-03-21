行政院長蘇貞昌在國會詢答時，踐踏民主憲政原理，甚至超乎常理地不斷加碼斥罵、嘲諷、羞辱立委，近日成為台灣政壇爭議的焦點。而針對蘇揆這個人、這個現象，該批判的和該講的是非道理，早已說盡，但蘇揆依舊我行我素，還洋洋得意，變本加厲；許多人不禁要問：蘇貞昌這個閣揆為何下不了台？甚至還越做越來勁、越猖狂？

蘇貞昌當然絕非一無是處，還是有一定支持他的民意。他從2019年1月14日由蔡英文總統任命，再度擔任行政院長組閣以來，到現在雖已邁入第4年，但他在各種民調的支持度與喜歡度上，大多屬於後段班，這也是不爭的事實。尤其在隨同蔡英文跨越任期，歷經萊豬開放、非洲豬瘟、太魯閣號事件、新冠疫情、四大公投、缺電危機等重大衝擊下，有關他將下台、換新人組閣開創新局的傳聞，從未斷過，而他的網路好感度更是不斷下滑。

但就是這樣一位形象不佳、幹話不絕，被視為「傲慢鴨霸」的閣揆，卻硬是能「關關難過關關過」，如今仍穩坐高位、掌握大權，成為迄今唯一由兩位民選總統（另一位是陳水扁）分別任命過，也是蔡英文政府任期最長的行政院長，更是總統民選後單一任期及總任期最長的行政院長。

如此「華麗」的資歷與紀錄，難道就只是一句「蔡英文需要他當擋箭牌」就能解釋？這裡頭必然還有其他微妙的因素，值得玩味。

無論藍綠，行政院長都被視為是晉登總統大位的關鍵歷練之一，但以蘇貞昌的年紀、聲望，應該已無更上層樓的可能，即使蘇有此圖，也必將成為全黨之災難而被合堵之。既然蘇已無更進一步的未來，自然不會構成對其他派系有志大位者真正的威脅，蘇在其位自可擋住競爭者。

對蔡英文而言，因為蘇貞昌不得黨內人望，也未獲民意所喜，當然也不會對「後蔡時期」的「跛鴨效應」形成實質影響；如果蘇下台換了新閣揆，因而牽動黨內派系的變化重組，就可能出現難料的連鎖變數。在各取所需、一動不如一靜下，蘇便可在權力矛盾的羅網中，成為恐怖平衡的樞紐。

但蘇貞昌既是棋子，也是下棋之人，除了本身個性、作風使然，他也非常清楚自己現階段的角色功能，因此完全無視中道理性民意的觀感，緊抓綠營意識形態的鐵板，在政策路線、國會詢答、選戰造勢等場合，極盡添柴煽火、炒作加料、扭曲挑釁之能事，刻意把綠營鷹派旗手的角色演到滿、演到爆！目的就是不求多數認同，只為滿足特定民意，因為民進黨需要蘇來鞏固這塊深綠堡壘，蔡英文則可更凌空地往中間地帶開疆拓土。

蘇貞昌知道，如果他一放鬆下來，黨內新生代領袖很快就會取而代之。桃園市長鄭文燦雖因公投、疫情而遲緩接班節奏，出現變數，但其他人仍虎視眈眈、伺機而動。只不過，蘇內閣的蠻橫囂張影響所及，已經嚴重斲傷台灣理性健康的政治文化，在選舉年持續逼近下，這位史上最跋扈猖狂的閣揆，恐怕還要繼續肆虐下去。