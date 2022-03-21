俄羅斯入侵烏克蘭除了帶來地緣政治上的重大改變之外，還有另外一個「附帶」的改變：核電捲土重來，再次受到重視。

烏克蘭戰爭對全球經濟的衝擊，最具體又重大的是在能源領域。俄羅斯是全球最大的天然氣出口國、排名第3的石油生產國，歐洲在能源方面對俄羅斯依賴深，各個國家情況不同，但大體上是3到5成左右的能源從俄國進口。

俄烏戰爭爆發後，除了立即性的能源價格飆漲外，各國也開始思考與研議能源結構與來源問題。

因此，外界看到，比利時日前決定把預計2025年除役的2座核電廠，再延役10年，理由就是「值此地緣政治動盪不安之際，延長使用核電有助於我們降低對化石燃料的倚賴」。英國首相強生表示要「積極」促進英國核電產業。根據外電報導，英國政府正為此訂定計畫，目標可能是在2050年把核電產能提高5倍。另一個準備廢核的德國，也出現讓核電再延役的聲音了。

其實，在俄烏戰爭爆發前，全球天然氣就已因各國為了減碳，紛紛「以氣代煤」導致價格飆漲時，出現了重新檢討核能政策的聲音，戰爭更凸顯把供電與能源全重押在天然氣的風險極高，各國的轉向並不意外。

蔡政府要全面廢核、把天然氣發電拉高到5成，不少專家早就警告風險過高，特別是台灣天然氣全部靠船運進口，非常容易因自然因素或兩岸緊張等情況而「斷氣」，但蔡政府一意孤行，連國內那麼明顯又致命的缺電現象已經頻頻出現，仍堅持廢核。

看看先進國家因應時勢對能源政策作修正，蔡政府能否反省、效法之？