303全台大停電造成549萬戶將近12小時的停電，後續又有多個地方陸續停電，才讓國人發現缺電已經是正在進行式，而且會是無預警且不定期地在某時某地爆開。其實我們擔心的是，更嚴重的停電危機還在後頭，因為如果依照執政黨「2025非核家園」的目標，未來3年每年都有1組核電機組除役，每個機組約為每日100萬瓩的發電量，屆時台灣缺電與停電的問題勢必更為嚴重。

另一個問題是，過去幾年為了因應地球暖化，全球減碳的重要性已遠遠超過廢核的主張，現在已有許多國家把核能當成「乾淨能源」，因為它在發電過程中完全不會產生任何汙染。所以，能源結構與減碳政策現在已成為各國都非常重視的全面性永續問題。

就整體性的能源問題來看，有幾個重要議題必須考量，包括能源供給、能源需求、節能儲能與淨零碳排等。首先，在能源供給方面，除了總發電量能力的估算以外，還包括了能源結構的與穩定供應的問題。比方說，非核家園政策把核二廠1號機組停機了，大約損失100萬瓩的供電能力，那政府要用何種替代方式來供電？因為核二廠在北部，現在北部電不夠了，就開始「南電北送」，因此增加了全台電網輸送的負荷。

另一方面，政府一直想用綠電來取代核電，但核電發電很穩定，可當成「基載發電」，而綠電的特性之一就是供給不穩定性，例如，晚上、下雨就沒有太陽能，沒風就沒有風能等。因此當綠電占比上升時，需要的備載容量是否也必須跟著增加？再說，綠電供給的土地取得很不容易，台灣要全面增加綠電談何容易。2016年民進黨政府上任時，台灣綠電占比約為4.5%，經過6年的努力，現在才達到6%，距離「2025非核家園」20%的目標還差很遠。所以，從供電的角度來看，「以核養綠，穩健減核」似乎是比較可能實現的政策。

其次，用電的需求也同樣影響缺電問題。例如，去年初政府估計全年經濟成長率約4%，因此估計用電會增加2.6%，結果去年經濟成長率達到6.4%，用電需求增加到4.2%。經濟部說這是造成缺電的另一個原因。問題是，如果備載容量真有15%，就足以應付突然增加的需求。

我們想問的是，台灣長期經濟成長率的預估是多少？長期用電需求成長率是多少 ？這些是不是需要一個正確的推估？經濟部長王美花說，綠電比例上不來，是因為分母變大。這顯然是官方對於需求成長沒有正確的估計，再加上供給上不來，才會造成頻頻停電的問題。

第三個議題則與節能和儲能有關。節能可讓長期下的能源需求成長速度減緩，又與能源的價格有關。現在不論是綠能或燃氣發電的成本都遠高於傳統發電，因此未來如何調整電價也是重要而待討論的問題。此外，因綠電的供應不穩定性太高，如何把供給尖峰的電儲存起來供離峰時使用，值得政府去探究。

最後一個議題則與減碳有關。近幾年大家對於地球暖化問題非常重視，如何減少二氧化碳等有害氣體就成為各國的共識。先是歐盟推動「2050淨零碳排」目標，去年在COP26正式成為全球目標。以目前政府「2025非核家園」的目標來看，綠電占20%，燃氣50%，燃煤30%，其中火力就占了80%，根本達不到淨零碳排的目標。現在中央政府已明訂2050要達到淨零碳排，而政府暫定的目標是，綠電80%，其他燃氣等占20%。但台灣怎麼可能達到80%的綠電？且到時如果綠電比重真的如此高，其他輔助性的備載容量該如何設置？國發會近期將會公布如何達到2050淨零碳排的目標，大家拭目以待。

總而言之，能源供應與需求是一個長期而全面的問題，需要全體國人關心，而且缺電與否是一個科技問題，不應該成為意識形態的問題，因此我們建議要立即召開全國性的能源會議，召集國內相關學者、企業和政府官員，針對長期、穩定且價廉的長期供電問題，擬定未來30年的長期能源政策，用科學的方法找到一個共識，然後不分藍綠大家一起努力，來解決台灣能源和減碳的長期問題。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）