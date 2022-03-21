民進黨南投縣長初選突然出現戲劇性變化。原本僵持不下的行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧與集集鎮長陳紀衡，已決定要透過民調初選決定，但民調也做了，卻未如期公布結果，反而上演整合成功的大結局，讓人摸不清這到底還算不算初選？儘管如此，屬於英派的蔡培慧的出線在地方卻不令人意外，只不過是另一場貫徹蔡主席個人意志的秀，初選民調依舊只是過場！

這個民調過程實在太過詭異，根本是個不折不扣的「黑箱初選」。首先，民調日期兩個候選人均表示不知情，雙方監看人員都是突然接獲黨中央通知才匆忙北上。這就猶如比賽不訂明確時間，開賽當天才突襲宣布。雖然民進黨表示此乃擔心候選人動員支持者在家等電話而影響真實樣貌，但這恐怕更容易製造舞弊空間。如果有一方可預先知道民調時間，單方運作，豈不更影響初選公平性？

其次，民調由誰執行調查、樣本數目與如何產生，及如何加權等，完全掌握在黨中央之手，要操控結果並不難。而更離譜的是民調做了，卻不發布結果，直接由一人退選，宣稱整合成功，這等於出現了一個沒有成績的獲勝者。

既然啟動初選，但卻沒走完，這樣還算初選嗎？如果可以整合，為何不民調前先進行整合，非要等民調做完才說成功整合，這根本不倫不類。2月底蔡培慧表示，據她了解會先協調或採取「協調式民調」，大家本來還摸不清頭緒這是啥東西，原來真相就是民進黨中央用自己完全主導操控的民調去強力「說服」當事人接受。這是民主的初選嗎？但又有幾個參選人敢挑戰黨中央民調的公信力而拒絕接受嗎？

相較之下，國民黨南投縣長提名的競爭激烈程度絲毫不亞於民進黨，去年10月初選由參選人合議共同制定遊戲規則，各自推薦民調公司，最後大家也都依承諾遵守加總的結果。雖然這只是由地方自行辦理的初選，但民主程度卻遠比民進黨中央的一人獨斷不知勝出多少！

蔡英文獨攬提名權始於去年底民進黨中執會通過的《2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例》，規定直轄市長提名由黨主席徵召，非直轄市為非執政及連任縣市採徵召，只有基隆市、新竹市、屏東縣3個執政屆滿縣市將辦理初選。依此條例，南投縣本來就是徵召，參選人堅持初選，根本撼動不了蔡主席的提名意志，初選民調當然只能是過場。2019年蔡總統和賴清德角逐黨內總統初選時，民調規則都可以一再變動，變到小英贏為止，何況地方首長初選民調呢。

蔡英文抓緊黨內提名權，讓民進黨2022年辦理初選的地區只涵蓋台灣人口總數不到7%，其動機為何，是擔心跛腳？害怕下台後被清算？或想繼續操控台灣政壇？我們很難猜測，但民進黨與台灣的民主終究只能隨之受到壓縮。以前參選人都會呼籲民眾接到初選民調電話要回答「唯一支持XXX」，但現在，初選只剩「唯一支持蔡英文」？！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）