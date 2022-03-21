大陸監管部門持續增加「防止資本無序擴張」力度，繼阿里巴巴與美團之後，騰訊因微信支付違反洗錢法規，恐將面臨創紀錄的罰款。阿里巴巴與騰訊兩大集團縱橫大陸資本市場，動見觀瞻，資本市場情緒受到牽動。

促進資本有序發展

大陸大動作反壟斷，去年底的中央工作經濟會議以及今年的《政府工作報告》，都明確提出要為資本設置「紅綠燈」，加強有效監管與規範引導。一方面，改革開放40餘年來，資本作為重要因素，和勞動力、土地、技術等共同作用，為大陸經濟繁榮發展做出重大貢獻，在未來經濟發展中也將繼續發揮創新驅動的關鍵。另一方面，隨著資本的巨大能量積聚，在一些領域出現了資本無序擴張的亂象，成為阻礙創新及經濟發展的瓶頸。因此，大陸提出要為資本設置「紅綠燈」，是希望有效引導資本。

大陸出現的資本無序擴張，至少有三方面表現。一是各類產業資本進入互聯網金融、股市、債市等，造成經濟「脫實向虛」的風險。部分實體企業以各種名目加槓桿融資，盲目擴張產生的「爆雷」風險對整體金融秩序產生衝擊，其典型是以恆大為代表的高槓桿房地產企業。

二是網路巨頭的金融平台利用金融和商業資訊的壟斷優勢，違規從事理財、信貸、保險等金融服務。此外，諸如民間借貸、影子銀行等非正規、甚至違法違規的金融活動活躍，以高收益回報的虛假承諾吸收大量社會公眾資金，這些現象不僅影響金融秩序，一旦「爆雷」往往釀成公共事件，乃至家庭悲劇。

三是資本擴張形成壟斷，不利於產業良性健康發展。比如近年來，大陸興起社區團購，而一些企業以低於成本的價格傾銷，企圖獨占市場，「一家獨大」成為市場常態，就破壞了公平競爭的市場環境和中小企業的發展空間。最近公布的數據顯示，大陸國家市場監管總局加強對網路平台、醫藥、公用事業、建材等民生發展重點領域的反壟斷監管執法，去年查處壟斷案件176件，罰沒金額235.86億元（人民幣，下同）。其中，阿里巴巴和美團的「二選一」壟斷行為，分別被處以182.28億元和34.42億元罰款。

大陸反壟斷、反不當競爭，不應被簡單視為遏制資本發展；防止資本無序擴張，恰是為了促進資本有序發展，引導資本在經濟結構轉型升級中發揮正向作用。橋水基金創始人達利奧去年曾公開表示，大陸政策制定者的行動方向「從未改變」，一直以來都支持資本市場快速穩定發展、企業家精神，並對外國投資者持開放態度。

資本市場大有可為

去年9月大陸證監會主席易會滿強調，開放合作是全球資本市場融合發展的必然趨勢，證監會正研究推出擴大開放的相關舉措；證監會副主席方星海也表示，將進一步推動大陸資本市場制度性開放，便利境外投資者配置人民幣資產。根據證監會統計，截至去年10月底，外資持有A股流通市值總計約3.67兆元，占比近5%。大陸商務部日前披露的數據亦證明，國際投資仍看好大陸。今年1至2月大陸實際使用外資金額2437億元，同比增長37.9%，其中最為突出的是，高科技產業實際使用外資同比增長73.8%。

大陸今年經濟增長目標訂為5.5%，無論從橫向還是縱向比較，都需要為不低的增速目標創造條件。盡早化解資本過度擴張風險，維護公平競爭，方能為穩增長提供更為健康、更具韌性的經濟活力。另一方面，穩健的經濟基本面將為資本市場健康發展提供更有力的支撐。

今年1至2月，大陸高科技產業投資增速達34.4%，高科技製造業和高科技服務業都快速增長，推動產業結構升級；金銀珠寶類、家用電器和音像器材類、文化辦公用品類的商品零售額都達到兩位數增長，升級類消費增勢較佳，資訊服務業增長較快，表明經濟結構持續優化。未來，資本在推動大陸經濟結構升級方面，勢必大有可為。

大陸在為資本無序擴張設「紅燈」的同時，也要明確「綠燈」通道，要有放行的規則，明確監管規則才能有效引導資本沿著綠燈通道發揮作用，推動經濟發展，幫助實現共同富裕。