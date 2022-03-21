當國家政務出現重大問題，首先要明瞭問題究竟出在哪裡，先找出問題癥結，再尋求問題的解決方案，才能訂出正確對策處理問題。問對問題，還可能給錯答案，無法解決問題；如果問錯問題，給的答案一定是錯的，更不可能解決問題。

重返動員戡亂時期

民進黨政府以意識形態執政，施政、選舉以民粹掛帥，每遇問題常往國安漏洞或取悅民心方向找答案，故而所訂對策經常文不對題，無濟於事。眼前又有一個事例：最近接連發生停電，蔡政府迴避缺電的真相，而將部分肇因指向工人行竊電纜線，得出的結論是電力設施脆弱，國安易遭破壞，所給的答案是提升關鍵基礎設施防護能量方案，規畫派常備兵力進駐。

派軍警進駐基礎設施，不啻將斷電問題轉變成基礎設施安全問題，此議一出，各方譁然，擔心組織疊床架屋，而且有如回到動員戡亂時期，名義上是防護關鍵基礎設施，實際上是監控人民。這並非過慮，民進黨政府以政令宣導名義，由各機關編預算養網軍，為民進黨政策帶風向、打擊反對者，未來基礎設施的防護兵力當然可能採取攻勢性作為找出潛在敵人，台灣的人權將大受威脅。

民進黨政府每次停電，不去檢討華而不實的能源政策，反而意圖掩蓋缺電的真相，妄稱是「小動物誤觸」、「基層人員操作不當」肇禍，避開真正的問題；另一方面卻將能源問題大動作提高到國安層級，大張旗鼓把軍警當成全天候保全。

這種對策迴避了問題的癥結，難逃荒誕不經之譏。機場、台電等基礎設施本來就由警政署負責安全防護，若再增加專責機關，而且派正規軍進駐，不但造成組織疊床架屋、指揮系統紊亂、兵力錯誤運用、政府人事膨脹等顯而易見的問題，而且昧於現代戰爭已導彈化、無人機化，遠距精準打擊防不慎防，豈是光派一組軍警進駐就能確保基礎設施安全？簡直痴人說夢。

蔡政府有此念頭，或許是烏克蘭戰爭帶來的恐懼感所致。從民間到政府紛紛提出安全防護之道，有人主張全民皆兵，有人倡議全境國防，政府著眼於安定人心，擬訂一些撫慰性的對策，或由高層釋放美軍防護、台積電護國之類的謬論。

不肯面對缺電真相

最令人傻眼的是民進黨立法委員何志偉，竟然將殘酷的戰爭與悠然玩耍的電動相比，說什麼「台灣年輕人打電動超強，未來新的武器只要把東西寫得很清楚，就會像打電動一樣，3分鐘至5分鐘就上手。」這類言論對於戰爭的無知程度令人啼笑皆非。難道烏克蘭軍事基礎設施被摧毀殆盡是其軍人不諳電動所致？

問題當然不在這裡，答案更不是如此，他問錯問題給錯答案，謬誤是必然的。何志偉的類比不倫不類，蔡政府派兵防護基礎設施，何嘗不也是既問錯問題也給錯答案？

蔡政府為了達成非核家園目標，將2025年整體能源配比訂為「燃氣50%、燃煤30%及再生能源20%」，再生能源發電占比8年內要從5%升到20%，283萬瓩的核電全部歸零，相當於5部台中火力發電廠機組的裝置容量。這個政策規畫太過冒進，尤其過度依賴天然氣，一旦遭受海運封鎖，台灣將立即面臨斷電危機。執行上又過度急切，去核速度太快、綠電供應太慢，才是缺電主要原因，只要放慢廢核腳步，就可以解除缺電危機，何需派軍隊進駐。

蔡政府把真實的問題虛無化，把虛無的問題真實化，不但迴避了重大而緊迫的問題，而且盡在非緊要的問題上大費周章，濫耗資源，於事無補。這是誤診在先，處方當然錯誤。奉勸蔡政府，醒醒吧，不要再執迷；省省吧，不要再折騰。