蘇軾曾在《浣溪沙》裡面寫到：「雪沫乳花尋午盞，寥茸篙筍試新盤，人間有味是清歡。」

每每讀到這首詞，便倍覺人間煙火的小美好，一粥一瓢飲也會流淌出滿滿的詩意。都說人間有味是清歡，這卻是一種說不清道不明的情愫。

回到台北的當天晚上已是深夜，回家途中看到涼麵鋪隱隱約約還閃著暖暖的光，便立馬下決定下計程車去買了兩盒涼麵。

這個最能緩解鄉愁的味道，每每回來都是老公必點無疑的。樓下的公園透著微弱的燈光，卻未曾感覺絲毫的疲倦。

嫁來台灣這些年，口味在不知不覺地發生變化。曾經的無比嗜辣，如今已然升級成了一枚大寫的吃貨，連舌尖上的味蕾也開始滿血復活起來。

隔天清晨還沒看早班新聞，便迫不及待地下樓去買了鹹豆漿和蛋餅還有烤吐司。這個是台北人最愛吃的早餐之一，也是最具備古早味的一道美食。

也許，台灣的吃文化是赫赫有名的，但不是隱遁在喧鬧的夜市，而是飄散在安靜的巷弄，亦或是擺在尋常人家的餐桌。

婆婆是個名副其實的廚藝達人，她做的每一道菜都可堪比大廚的作品。天南海北的做法都瞭如指掌，早些年也正是這個技藝陪伴著她熬過了最黑暗最絕望的日子。

全家人都愛吃她做的，連寶貝回來之後明顯沒有在深圳那麼挑食了，同樣是虱目魚和鮮蚵她喜歡吃阿嬤做的。

當她端著那一鍋熱氣騰騰的豬腳麵端上來的時候，氤氳的香氣在整間屋子瀰散開來，瞬間嗅到到了人間煙火的滋味。

醬色飽滿的豬腳顯得特別的Q彈，鹹甜適宜，入口即化，一點兒都不覺肥膩。全家人圍在一起邊吃麵，邊看著電視裡的新聞節目甚是熱鬧。

都說，人間有味是清歡，重點不在於「清」，而在於「歡」。我們可以從政黨人物，到國際時事，再到社會現狀，各抒己見，侃東侃西。

無論是批判，亦或是感慨，還或無奈，甚至是不滿。無論結論如何，但這或許就是團圓的樂趣所在了吧，實屬一種平平淡淡的小確幸。

那看不見的紐帶啊，將彼此的心緊緊地綁在了一起，然後再各赴天涯各自安好著。即使跨越海峽兩岸，依然能夠感受到家的溫度。

林清玄在《心的菩提》中，把「清歡」說成「清淡的歡愉」，很是贊同，人世間最為真切的不是大喜大悲，而是那些看似寡味，實則真切的「清淡的歡愉」。

總覺得他的說法像個獨特的詩人，還有些許的禪意。在追名逐利的當下，「清淡的歡愉」似乎在離我們越來越遠了。

這段回台北的時光，讓我恍然領悟到或許在紅塵裡做一個佛系中年並非易事。但生活往往本質就是如此，返璞歸真的人間煙火也是一種莫大的幸福。

佛說，素心從簡，待蓮花開盡時，便是人間清歡！（羅小可/一個嫁到台灣的媽媽）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

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