中港股市3月劇烈震盪，上週中國國務院副總理劉鶴發出「穩定宏觀經濟、穩定金融市場、穩定資本市場」的「三穩信號」成功救市，處於股市震盪颱風眼的中國網路科技公司，也在政府救市的行動中獲得喘息空間。網路科技公司不僅是中國經濟創新的重要動能，而且是大量雇用年輕尖端人才的產業，對於大陸宏觀經濟與金融市場的穩定具有穩錨的效應，大陸的監管單位如果能夠稍緩整頓的腳步，相信有助於穩就業、穩消費、穩金融的多重政策目標。

中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）在3月15日發布聲明，派駐工作督導組進入豆瓣網的辦公室，網信辦去年就對北京豆網科技屢次出現法律或法規禁止發布與傳輸訊息給予警告與懲罰，還因為判定豆瓣網違規情節嚴重，約談該公司的高管。顯然豆瓣並未滿足監管單位的要求，才會導致網信辦派駐工作督導組進駐現場監督。

豆瓣不是政府新一波強化整頓的唯一案例，今年開年之後，各大互聯網公司繼續傳出強化整頓的重大案例，騰訊旗下的微信支付，因為違反中國人民銀行的反洗錢相關規定，使得包括賭博等非法交易可以使用微信支付平台轉帳與洗錢，可能面臨超過人民幣1億元的巨額罰款。

2月18日，中國國家發展改革委等14個單位印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》通知，以降低餐飲業的經營成本為由，「引導」美團、餓了麼等外賣平台調降外送費用；央視播出反貪腐紀錄片《零容忍》，螞蟻集團再度成為片中指涉的對象。另外還有多項正在研擬中的新規定，包括要求主要互聯網公司，未來的重大投資案必須獲得相關監管單位的核准，進一步限制網路巨頭投資新產業、擴張生態系的空間。

新一波的強化監管，成為觸發3月上旬中國股市重挫的殺盤引信之一。強力監管對於互聯網公司的市值帶來重大衝擊，2020年11月互聯網監管啟動的初期，香港恆生科技指數約在8,000點左右，2021年2月17日來到高點10,941點，此後就開始長達一年、幾乎是45度角的下挫，到3月這一波，恆生科技指數一度跌至破3,472點，自強化監管起算跌掉近六成，若與一年前的高點相較，跌幅更深達七成。

強化網路監管造成科網股股價集體崩盤，受到衝擊的主要是股東、特別是孫正義、新加坡政府基金、以及美國的私募創投基金，另外就是獲得員工配股的公司中高層經理人，理論上對中國實體經濟的發展並沒有直接的衝擊，例如去年命令外送平台提升對外送員的員工福利，傷害股東的同時卻照顧到數以百萬計的基層外送員；今年要求外送平台調降服務費，也是將股東的利益拿去照顧基層餐飲服務業，北京政府在利益權衡的天平上，顯然採取了犧牲股東、照顧員工與服務使用者的策略。

但是，公司市值的崩盤並非僅僅是股東的損失，舉例來說，政府強力整頓教育培訓業造成整個產業崩盤，最大的補教集團新東方的股價跌破1美元，僅剩高點的5％，市值僅剩19億美元，其次高途跌掉98.99％、好未來跌掉98％、瑞思教育跌掉97％，都是隨時可以倒閉的公司了。教培業的整頓造成數百萬從業人員失業，也影響到全國各級城鎮房地產的出租、周邊服務餐飲行業的大幅緊縮，對於實體經濟面的影響，難以估算。

更重要的是青年失業的問題已經逐漸浮現，本報上週報導大陸電商巨頭阿里巴巴自2021年底以來陸續裁員，其中生活服務領域的事業單位、以及創新部門是重災區，裁員高達三成，被監管單位要求降低服務費的餓了麼、口碑網從元月至今持續裁員約兩成；騰訊也同樣傳出大量裁員計畫，影音媒體和搜尋部門可能裁撤15％人員，目標是35歲以上員工，騰訊旗下雲端與智慧產業業務和平台與內容業務部門的裁員壓力最大。

香港《南華早報》也以罕見的篇幅報導龍頭網路公司裁員的壓力，這份媒體屬於阿里巴巴集團，卻主動觸及敏感的青年失業問題，顯示行業的壓力已經浮現到不容忽視的地步，報導指稱網路科技產業原本是中國最能創造就業的部門，如今卻籠罩在人事凍結與大量裁員的陰影中，甚至引發對於失業海嘯的恐慌。

青年失業在大陸屬於敏感議題，即使是官方統計，16歲到24歲的青年失業率也從2020年底的12.3％一路上升到16.2％，最新的統計2022年2月也還在15.3％的高檔，而5月起將有1,000萬名大學畢業生進入職場，這群大多出生於2000年後的千禧世代，一出社會就遇到烏克蘭危機與嚴管互聯網造成的經濟逆風，是必須正視的挑戰。

我們期待大陸能夠減緩對網路科技公司的整頓，中國經濟的穩定是全球穩定的重要基石，互聯網產業的整頓固然是國家重大目標，但是穩就業、穩消費與確保經濟依序前行則是更迫切的任務，踩穩腳步才能進行最有效益的改革。