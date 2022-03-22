2月24日俄羅斯入侵烏克蘭 ，時至今日，根據在台灣所看到的媒體報導，似乎烏克蘭擋住了俄羅斯的閃擊戰，雙方戰情陷入膠著。戰爭拖延迄今，我們腦袋也慢慢浮現了俄羅斯為何要入侵烏克蘭的原因。基本可以歸納以下幾個俄烏的衝突點。

一、俄羅斯對於烏克蘭可能成為北約組織盟國這件事，主觀認為必將危害俄羅斯的國家安全。客觀來看，若烏克蘭加入北約，則俄羅斯與北約盟國為鄰，彼此若遇到偶發衝突事件，俄羅斯立即成為30個北約盟國的攻擊目標。因此，俄羅斯對這件事，十分在意。

二、烏克蘭自從澤倫斯基上台後，坐視新納粹主義者對境內俄羅斯人的壓迫和人身攻擊所造成的死亡和財產損失，特別是被視為國家特種部隊的「亞速營」，調派入兩個俄羅斯人佔人口數一半以上的高度自治州，頓內茨克州、盧甘斯克州。結果與當地自衞的俄裔民兵，產生武裝衝突。從2014年開始迄今，估計有1萬4000人死亡。因此，當俄羅斯入侵烏克蘭時，這兩個州宣布成立人民共和國。俄羅斯則藉口維和的名義，將部隊開入這兩個地區，揭開了俄烏大戰的序幕。

俄羅斯在入侵之前，就不斷地放出空氣，只要烏克蘭接受不加入北約，承認這兩個高度自治州的獨立，俄羅斯就會撤兵。結果烏克蘭總統澤倫斯基不斷地用語言刺激俄羅斯，要求美國及其盟國派軍共同抵抗俄羅斯。

如果烏克蘭在當時願意坐下來談，並接受不加入北約之要求、對於兩個已心向俄羅斯的頓內茨克州和盧甘斯克州的走向，也可以進行談判。俄烏兩國可能就不會燒成今天彼此焦頭爛額的局面，烏克蘭也不會有超過300萬的婦孺、孩童、老年人成為難民，流浪鄰國。因為烏克蘭禁止18歲至60歲的人出國。我們在電視上看到的，好像男人都很英勇地留在國內抗俄，原來是烏克蘭把這些人捆綁在一起。

從後來的發展可以感覺到，俄羅斯的作戰目標，可以總結以下幾個重點。

一、徹底毁滅烏克蘭境內的所有軍事據點。特別是軍事工業、軍事基地、火箭基地、彈藥庫、機場飛機等。

二、盡量避免炮擊或轟炸到城市或鄉鎮的居民住宅區，盡量避免破壞民生公共建設。因此，烏克蘭的發電廠、公共用水、交通設施，仍然繼續在運作。這也是俄羅斯在烏克蘭境內進展遲緩的原因之一吧。儘管如此，西方媒體仍大量渲染烏克蘭居民住宅區、醫院受到俄羅斯無情的轟炸，大量居民傷亡。

美國在最近20年，估計在有20個國家及地區發動戰爭。美國人為了自己國家的利益，將戰火往海外點燃，不知造成了多少無辜百姓的傷亡和身家財産的損失。我們也看不到美國對這些無故傷亡的百姓，有什麼賠償和認罪。柯林頓總統時代對巴爾幹半島的介入，傷亡多少平民百姓？轟炸了多少民房？

三、俄羅斯儘管遭受美國經貿核彈的打擊，西方國家更非法沒收海外俄羅斯公民的財產，凍結銀行存款。永久中立的瑞士則表示，瑞士銀行將凍結俄羅斯人的存款。若干西方國家的醫生更拒絕幫俄羅斯人看病。若干體育運動和藝術團體禁止俄羅斯人參加及解聘。西方國家對俄羅斯人的非文明、非人道、非人權的措施和對待，等同是人類文化文明的倒退。

但是俄羅斯仍然繼續供氣給德國，繼續供油給歐盟，甚至美國還繼續買俄羅斯石油。俄羅斯在世界流通的金融道路，被美國及西方國家無情的切斷，俄羅斯仍然供氣供油，也不會立即斷了歐盟的能源，俄羅斯還收得到油錢氣錢嗎？特別是德國，這個40%天然氣來自俄羅斯的國家，肯定如人飲水，冷暖自知。

美國人希望俄烏爆發戰爭，因此不斷地在俄烏戰火的火爐中，幫烏克蘭加薪添煤，讓烏克蘭力拚俄羅斯，客觀來看，北約已介入了俄烏戰火，只是沒派部隊進入而已！

可預見的，最近俄羅斯將變本加厲地攻擊烏克蘭，務必迫使烏克蘭屈服，達到俄羅斯的戰略目標。同時，俄羅斯也會尋求同情它立場的國家，展開有建設性的俄烏和談。或許烏克蘭已經招架不住，或許烏克蘭主和派的人已佔了上風，或許俄羅斯已達到了它的軍事戰略目的，剩下的只是如何讓烏克蘭體面的結束戰爭，相信俄羅斯也想結束這場不該打的戰爭！

（作者為中華戰略學會研究員）

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