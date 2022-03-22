靠戰爭大發災難財並不是什麼新鮮事，俄烏戰爭也不例外。交戰以來，免不了各種物價惡意哄抬的人為操作，讓交戰國雙方百姓生活大受影響，就連雙方在戰爭使用的武器，早已成為軍火商商品展示的伸展台，準備大賺一筆。

遠在天邊的台灣又如何？各大新聞台報導不肖人士利用民眾愛心，透過各種管道平台作起假募款真詐騙的生意，新聞台作法看似正義，骨子裡仍是按既定意識形態，帶頭播報各種假新聞與刻意不求證完整的偽新聞，本質上與不肖人士的詐騙手法並沒有太大差別。

例如，日前民視報導俄軍傷亡損失，透過跑馬燈顯示出1400萬人死亡的驚人數字。仗還沒打完，俄軍死亡人數就直逼第一次世界大戰，高達30國以上參戰造成1600萬死亡的規模。但事實上，美國估計俄軍此次出兵不過約15萬人，在新聞台播放後卻是全軍覆沒，每個俄軍額外都死而復生一百次以上，可謂是不折不扣的假新聞。

或許有人會認為是數字誤植而非故意造假，但這並非真正的重點。事情的本質是，民視基於原先的意識形態立場，在播報有關俄烏戰爭的新聞內容時，無不採仇俄親烏的報導，因此就算這1400萬的數字遭人質疑，也怨不得民眾採取「訴諸動機」的誅心之論加以對待，認為其1400萬的死亡數字，其實是刻意誤植來為政治目標服務。

對照中天關台的爭議。NCC曾拿中天在取材、播報上有明顯偏頗，認為中天新聞部分報導違反新聞事實查證原則；甚至有委員質問中天報導甚至報導韓國瑜穿襪子睡覺、拿酒杯的姿勢、韓國瑜是男版林志玲等新聞，質疑有違新聞倫理、公共利益。

按照相同的「新聞自由」標準，NCC是否應該針對民視播報1400萬的死亡數字，造成觀眾誤信戰爭真相，捏造死亡數字可能引起社會恐慌的不良後果，採取最嚴格的標準加以裁罰甚至關台？畢竟觀眾沒有義務了解民視數字呈現的真實動機，但這1400萬人死亡數字遠超乎常理想像範圍，在外觀上早已確實違反事實查證原則，不容民視狡辯抵賴。

諸如此類針對俄烏戰爭不實誇大的新聞報導，意識形態宣傳的動機又是如此斧鑿斑斑，卻不見立法院的委員們透過質詢加以導正歪風，實在有違職責，再如NCC對1400萬的死亡數字視若罔聞，袒護縱容而不作出嚴厲對待，難保哪天引發民眾包圍陳抗，後果不堪設想。

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