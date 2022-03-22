當台灣媒體不斷地報導俄烏戰爭，把俄羅斯軍隊形容成無用的雜牌軍種，把烏克蘭軍隊描述成神勇的蓋世英雄，但我們要知道戰爭沒有贏家，只有死去的人、傷殘的人和倖存活下來的人。

蔡總統為執政掌權，不斷高舉「抗中保台」的民粹旗幟，堅持持續對抗，堅持互不隸屬，堅持販賣仇中，堅持寄生在中華民國下的假性台獨，讓不少的支持者鼓掌叫好，並且對中共嗆聲，擺明一副不怕老共武統恫嚇的勇者之姿。在這種義和團的愚勇之下，執政黨一切的施政無能，都可以甩鍋給中國。台灣停電事故頻傳？都是在台第五縱隊的陰謀；台灣不停地摔飛機？都是中國軍機擾台；台灣疫苗採購不力？都是中國阻撓；美國不支持台獨？都是怕獨立後台灣倒向中國。

說到底，中國真是太好用了！對民進黨支持者來說，「仇恨中國」合理化一切的無能、謊言、出軌、殆惰、貪瀆。以至於現在，只要「愛台」就可以不用在乎禮義廉恥，只要「民主」就可以不用在乎道德底線，只要「反中」就可以不用在乎公平正義。無怪乎現在要在執政黨中找到一個不會說謊、有擔當、肯負責的官員，難如登天！

這些台派信徒，只在乎主權，不在乎對錯；只在乎本土，不在乎是非；只在乎中共會不會倒台，不在乎台灣正陷於缺電、缺水、缺人才的危機之中。

中國在國際上是不是打壓台灣？當然是。在情感上，我們固然百般生氣，萬般憤怒。但是面對一個強大的對手，重點不是要仇恨他，而是要擊敗他。

那麼，台灣現在具備有打敗中國的實力嗎？或許，我換一個角度問。台灣現在年輕人的競爭能力，可以贏過大陸的年輕人嗎？台灣現在的「四月兵」，可以打敗中國的解放軍嗎？一個人要有多低的智商，才會相信某何姓立委所說的，台灣年輕人因爲打電動超強的，所以一定很會打仗？

當愚蠢遇到仇恨，就是這世代最大的悲劇與咒詛！

台灣錯失近30年的機會，無論政壇或網路神棍如何催眠我們，台灣軍事實力已經落後中國，這是不爭的事實。所以咒罵、叫囂、仇恨、鄙視、看不起、冷嘲熱諷、逢中必反、幸災樂禍等言語，只能在情感給我們短暫高潮外，對於台灣的未來一點幫助都沒有。

台灣現在需要什麼？台灣需要的是時間、智慧與加倍的努力。因為台灣現在唯一的機會，就是兩岸經濟能夠帶來兩岸政治上的改變。而改變，最需要的就是時間。我們需要時間壯大，大陸需要時間蛻變。

假如仇恨是一種病毒，那恐怕會永遠找不到解藥。但是善良，可以搭橋，可以讓所有人類一同渡河。如果執政黨不念蒼生社稷，持續選擇升高兩岸對抗，挑撥仇中情緒，那麼到最後，除了誇大的仇恨與冰冷的墓碑，我們將一無所有。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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