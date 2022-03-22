11月底「九合一」地方公職選舉逐漸接近，各黨進入黨內提名階段。民進黨在政黨民調中處於領先地位，國民黨不但明顯落後民進黨，在個別民調中還經常落後民眾黨。然而「民意如流水」，民意隨時可能因某些事件而產生變化，且民調問題的設計往往可以「引導」受訪者做出不同的回應，也不能盡信。

民眾被迫用肺發電

2018年選舉的經驗顯示，選戰初期民進黨候選人支持度較高，但選戰開打後，民進黨施政劣跡逐漸彰顯，引發民怨沸騰，國民黨選情逆勢上漲。民進黨今年能否扭轉這種經驗，還是陷入相同的輪迴，甚至更加惡化，下列現象值得觀察。

首先，離開大台北，從桃園開始，西部各縣市空氣品質一塌糊塗，尤其桃園最近一再發生嚴重大火，防缺電中火火力全開，從桃園到高屏整個西部地區，空氣都非常糟糕。民進黨擁抱「非核家園」，大量使用火力發電的結果，讓空氣品質極度脆弱，稍有狀況（像桃園倉儲大火）立刻雪上加霜，逼迫民眾「用肺發電」，民怨因而快速飆升。在空汙特別嚴重的地區，極易成為選戰議題而讓民進黨失分。

其次，頻繁的大規模停電，將台灣帶往「第三世界」，引發民眾和企業高度憂慮。即使是短暫停電，都可能讓不能斷電的工作蒙受損失，何況幾小時甚至半天或一整天的斷電，會使冰箱食品變質腐爛、製造中的加工品變成垃圾，損失絕非些微電價減免可以彌補；民眾被迫備置手電筒，企業耗資購置發電或儲電設備。不管經濟部如何宣稱不缺電，堅持是台電員工「操作失誤」，或是小鳥不小心誤闖造成的「鳥事」，民眾都會納悶：「為何過去幾十年都不會發生這種事？」不管是「非核家園」政策或其他什麼原因導致的，這不就是「施政無能」的寫照嗎？

再來是物價高漲但薪水跟不上。蔡政府沾沾自喜於台灣的經濟成長率在全球名列前茅，其實僅成長在高科技電子業，大部分產業的勞工並未沾光，即使有些微成長也追不上物價飆漲，實質薪資反而減少，電價看起來逃不過馬上要漲，利率上漲房貸支出就要增加。蔡政府只關心台積電、高端等高新企業，對多數產業的「艱苦人」毫不在意，換了位置就換了腦袋，早已成了「富人黨」。因此民進黨施政「沒有比較好」的情緒正在發酵。

國民黨的最後生機

近來火災特別多。從2018年迄今接連發生大型火災：新莊台北醫院護理之家火災造成15人死亡，桃園平鎮敬鵬工廠大火燒死6名消防員，玉井道堂被縱火釀7人死亡，萬華老舊公寓失火奪走5條人命，北市錢櫃KTV火災6人枉死，高雄城中城大火燒死46人，台中興中街大火取走6人生命，到桃園美福倉儲大火、家樂福楊梅倉庫火災等，似乎隔不了多久就有大火發生，所幸最近幾場大火沒有損失人命。雖然消防屬於地方事務，但如此密集的大型火災，就會讓民眾懷疑政府法規不足或執行不力，這還是記在蔡政府頭上。

還有，就是民進黨的「土地徵收」不會好過國民黨。以桃園航空城土地徵收為例，手法極為粗糙，兩年徵收過程在滾動修正之下，已有超過9成居民簽約，取得補償款同意搬遷，但許多是逼不得已勉強同意，心中其實充滿了怨懟；不僅認定補償金額過低，還因離開世代居住地後，不知將遷往何處。當年，徵收「中正國際機場」用地時，還同時為居民先蓋了新住宅，現在卻連當年都不如。這些民怨有可能成為壓垮民進黨桃園選情的「最後一根稻草」，該黨卻還像7月半的鴨子，不知死活。

最後，但絕非最不重要的，是在兩岸關係緊張、對岸軍事威脅日增之下，「徵兵制」可能全面恢復，役期也可能延長。雖然各種民調顯示，支持的民眾還是居多，但一旦必須服役的是自己或家人時，感受就完全不同了。為何將兩岸關係搞到如此地步，害我或家人本來的生涯規畫完全泡湯？民進黨將「仇中反中」搞到無上限的結果，終究會在選票上付出代價。

民怨若持續惡化，極可能成為引爆民進黨大敗的引信，但仍要看國民黨形象是否能扭轉；輿論對國民黨中常委選風的批評，黨部若未能妥善處理，造成民眾認為國民黨毫無革新誠意的話，那年底可能引爆民進黨的引信被國民黨自己拆解，國民黨將失去復起的最後機會。