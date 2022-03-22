台灣高等檢察署檢察長邢泰釗表示，近日國內一再發生大停電，實在太影響民心，因此特邀相關地檢署開會，釐清停電是否涉及人為因素。

303大停電後，停電事件遍地開花，台電非常積極努力地尋找造成停電的理由，包括小鳥築巢、松鼠誤觸電杆、壁虎亂跑等，甚至還有不怕死的工人用油壓剪去剪高壓電的電纜，不過，顯然民進黨政府高層對這些理由並不滿意，認為小動物的背後應該是有高人指點，因此，外傳總統蔡英文已將停電成因與國安連結，要求國安單位進行調查。

而後邢泰釗迅速召集各地檢署，要進一步了解這些停斷電事是否是有人刻意為之；至於是什麼人做的，既然蔡英文已親自帶了風向，那就沒有懸念，肯定是阿共的陰謀吧！

蔡政府執政後，每遇出槌必然會把責任推給前朝，然而，由於停、跳、斷電事故實在太過頻繁，「馬維拉」已經不夠用了，民進黨只好放大絕，要老共為台灣的停電負責。

今年年底有九合一選舉，蔡政府本來就會使出這招，只是沒想到才3月台灣就到處停電，面對快速飆升的民怨、產業界的不滿和憤怒，蔡政府無計可施，只能讓阿共的陰謀提早粉墨登場。

猶記得2018年九合一大選進入倒數階段時，警政署刑事局指出，情資顯示有境外的「敵對勢力」干擾國內大選，當時中央及地方警政等相關單位一共受理了假新聞、假資訊64件、移送40件。刑事局還說，這些案件的境外IP位於東南亞、美國等國家，但「不排除背後有大陸勢力介入利用跳板IP操控」，因此將透過司法互助方式請求當地國協助。

3年多過去了，不知所謂的「外國協助」進行到哪裡了，還有，那40個移送偵辦的案件，進度又如何？邢泰釗召開停電會議時應該要一併了解一下吧。