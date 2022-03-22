拜登主政後，美中對抗格局雖未紓緩，但拜習兩度進行視訊峰會，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭，造成中美兩國各自戰略困境惡劣情勢下，仍能進行對話，至少代表雙方有意控制衝突，避免對抗升高，終究是一件好事。

解決歐陸危機為首務

對話中，大陸領導人習近平意有所指表示，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，美國總統拜登亦希望中美關係重新回到雙方半個世紀來所構築的「護欄」內，此「護欄」的核心支點即為「一中政策」，不支持「台獨」。

依據中方新聞稿，拜登重申不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗，以此回應中方對「四不一無意」始終「漂浮在空中」的質疑。習近平重視拜登以「四不一無意」表述美國的對華政策，強調中美須相互尊重、和平共處、避免對抗。

1949年中共建政，毛澤東選擇對蘇聯一邊倒，美國把中國大陸納入包圍圈，以西太平洋第一島鏈結合北約（NATO）張起東西方冷戰的圍堵大網。60年代美國深陷越戰泥沼，在戰略上無力同時與中俄兩強對抗，當時中蘇共矛盾日深，美國趁機調整對中國政策，促成1972年2月美國總統尼克森訪中，催生《上海公報》，尼克森將此稱為「改變世界的一周」。1991年蘇聯解體，美國贏得冷戰勝利。

冷戰結束後圍堵洞開，全球化的世界政經秩序重構，大國地緣政治矛盾再現，美國未以新戰略思維疏理與中、俄的關係，不僅NATO東擴，在印太地區亦擴大結盟，美國的戰略將中、俄推向戰略協作夥伴，雙方雖未重溫50年代的結盟，但北京以「上不封頂」形容中俄關係，全球難脫「冷戰」疑雲，「新冷戰」之說不絕於耳。

攻勢現實主義論者米爾斯海默認為，冷戰結束、蘇聯瓦解後，美國即不再需要中國協助圍堵俄羅斯，美國持續推動與中國交往是件蠢事。川普上台後，美國視俄國為「二等國家」，不再是競爭對手，操作「聯俄制中」，並以「台灣問題」牽制中國，結構性破壞《上海公報》所建構的中美關係框架，空洞化美國承諾的「一中政策」。

然而，俄羅斯總統普丁出兵烏克蘭，回敬「北約東擴」，以行動證明蘇聯解體後的俄國仍是不容小覷的強權，俄羅斯再起之勢迫使美國難以應對東西兩面受敵，讓拜登政府陷入備多力分困境。拜習視訊會議中，拜登「四不一無意」的表態，無疑是向北京明示不將中國與俄羅斯位置互換，解決當前的歐陸危機為拜登的首務，以防烏俄衝突擴大為歐陸全面性戰爭。

圍堵思維不符合現實

中烏關係緊密，習近平又與普丁有深交，應能發揮關鍵影響力調停俄、烏雙方，維護國際秩序及原則。美國了解中俄不僅存在地緣戰略矛盾，且根植於歷史的不信任感，中、俄接近與其說是「親俄」，不如說是因中美對抗而衍生的「反美」情感投射。俄烏戰事促成美國再度謀求與中國戰略和解，但中美仍缺乏戰略互信，中國慎防「鳥盡弓藏」，一旦在戰略上不需要中國時，是否又回到競爭，甚至走向衝突？美國須證明自己有能力且有意願與中國建構可持續的戰略互信。

王毅14日致電印尼外長蕾特諾表示，要實現歐洲長治久安，需要歐盟、北約及俄羅斯開展平等對話，建立均衡、有效、可持續的安全框架。當前形勢下，彼此應珍惜東亞及亞太地區和平穩定局面，中國歡迎域外國家為地區和平穩定發揮積極作用，但不應允許在本地區製造動盪、緊張，使陣營對抗擴及本地區，更莫將中小國家作為大國對抗的工具。

除「台灣問題」，薩德（THAAD）系統及中程飛彈部署日、韓皆為中美關係的試煉，且「四方安全對話」（QUAD）的未來走向更是美國對中國不搞「新冷戰」的具體檢證。在「拜習會」後，日本首相岸田文雄訪問印度，為以QUAD圍堵中、俄奔走，希望印度站隊美國抗俄，防止QUAD未及擴大前即出現破口。

中美意識形態殊異，都有自己的國家利益，衝突難免，但中國並不好戰。全球政治與經濟利益分殊，以意識形態或價值觀界定敵我，將世界一分為二的圍堵思維不符合現實，中美應該在衝突中維持合作的底線關係，對世界最有利。