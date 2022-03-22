俄烏戰爭即將屆滿1個月，戰事發展的過程中，不僅跌破許多專家學者的眼鏡，對於台灣民心也產生了明顯變化。

在戰事方面，首先是發動戰爭的規模，事前許多專家預測普丁只會攻打烏東地區，不會進攻首都基輔，結果並非如此。再來就是戰事的進展，許多專家認為以俄國的軍事實力，拿下烏克蘭如囊中之物，但至今俄軍不僅未能占領基輔，還在其他地區陷入困戰，加上烏克蘭軍民抵抗的意志力超乎想像，讓俄軍吃足了苦頭。俄烏戰爭將來勢必成為軍事教科書的經典案例。

看著烏克蘭這面鏡子，台灣人又是如何想的呢？依據台灣民意基金會22日公布的民調結果，當被問到共軍犯台，美軍可不可能出兵協防台灣時，認為美軍會協防的民眾僅34.5％，有高達55.9％的人不相信美軍會協防。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，和去年10月的民調相比，原本相信美國會協防台灣的比例高達65％，如今驟降了30.5個百分點。而本月15日台灣國際戰略學會和台灣國際研究學會公布的民調也顯示，認為美國不會出兵的比例約47.3％，也高於會出兵的42.7％。

由此可見，隨著俄烏戰事進一步發展，相信美國會協防台灣的民眾人數越來越少，比例甚至直崖墜落，為何如此？

首先，美國對於出兵烏克蘭有所顧忌。俄烏戰事爆發至今，美國總統拜登遲遲不肯答應烏克蘭總統澤倫斯基設置禁航區的請求，一來設置禁航區不一定有用，因為俄國可直接從本土發射導彈攻擊烏克蘭。再者，設置禁航區即表示飛越該區的飛行器將被擊落，恐導致美國或北約與俄軍的正面衝突，顯示拜登對於俄國核武力量有所顧忌。美國以前所未見的嚴厲經濟制裁措施對付俄羅斯，至今未派一兵一卒至烏克蘭作戰，烏克蘭軍民只能孤軍奮戰，一路用鮮血苦撐。這種景象，透過國際媒體和社群網站的播放，台灣人都看在眼裡，對於台美關係「堅若磐石」的說法自會有所動搖。

就台海而言，將來一旦兩岸爆發衝突，共軍肯定比俄軍更難應付，因為中國大陸不僅擁核，傳統兵力也更為強大。3月初來台訪問的美國前國務卿蓬佩奧向來挺台抗中，但當他被問到美國是否願意派兵助台防衛時，蓬佩奧回應說：「這是需要仔細考量的問題」。連他對此都持保留的態度。這也就不難理解台灣民眾對美國願意出兵助台的信心崩跌了。

另外，台灣民意基金會的民調也顯示，有高達43%的受訪者相信日本自衛隊會參戰協防台灣，49%不相信；值得注意的是，相信日本自衛隊會協防台灣的比例竟然高於相信美軍會協防台灣的比例，且高出將近9個百分點。假設民眾不認為美軍會來台協防，根據《美日安保條約》，日本理應也不會出兵，可見台灣人過於一廂情願的想法太不實際。

過去，民進黨官員一直灌輸民眾台海一旦有事，美、日等國必然會來防衛台灣。如今這種大內宣的說法已被現實世界中的「烏克蘭情境」所戳破。當台灣人民對美軍會協防台灣的想法從樂觀變悲觀時，蔡政府也應該考量民心，務實思考如何改善兩岸關係，避免台灣成為大國角力下被犧牲的棋子。（作者為

國家政策研究基金會副研究員）