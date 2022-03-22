日前執政黨立委鄭運鵬在立法院質詢時呼籲考選部將高普考國文科廢考，理由是「年輕人不應把青春浪費在古文上」，考選部長回應會再討論，蘇貞昌院長對此則不置可否。這是在高普考刪除列考公文後，公務員考試的中國語文科目再被要求刪除。民間因而質疑這是執政黨「去中國化」的舉措，「浪費青春」只是藉口。是否如此難以論證，爭議性的政治議題只能由各方各自解讀。

無論如何，本案如果通過，在「考試領導教學」的鐵律下，可預見台灣年輕人將不再誦讀中國古文，代之的或許是日本的和漢或美、歐的英文文學。如此他們將再也無法欣賞例如：「陽春召我以煙景，大塊假我以文章」等文字的優雅，也沒有能力體會如「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」等生活上的美麗境界。

論者會說，公務員知識應以專業為主，以專業能力為民服務，不必懂得欣賞文字優雅或生活美學，個人如果喜歡，可以自己去讀。表面上看或許如此，更深層次的探討則未必盡然。因為公務員在工作上不能沒有應對複雜事務的智慧，而這在專業領域中學不到，必須靠「古文」來補強。

以現在熱門的烏克蘭戰爭來舉例，如果讀過《孫子兵法》中的「道者，令民與上同意也」，就會對武力較弱的烏克蘭為何能抵擋強勢俄軍入侵有更深一層次的看法。如果讀過「城門失火，殃及池魚」，就能理解數千公里外東歐的戰爭讓台灣汽油與糧食漲價其實是複雜世界的常態。如果讀過「鷸蚌相爭，漁翁得利」，就會思考為什麼這場牽扯大國利益的戰爭短期內不會結束。如果讀過「人無遠慮，必有近憂」，就會質疑以「同樣有個惡鄰居」作為台灣的「烏克蘭戰爭啟示錄」，實在是太膚淺了些。

文史不分是中國古文的特色。中國古文不只是文學，更是歷史教訓。學繁體字長大的台灣人，其實較中國大陸更有利於閱讀古文。然而「教改」之後，台灣對古文愈來愈不重視，年輕人從陌生的美、歐歷史或曾高舉「風林火山」大旗的日本文學傳承二手的前人智慧是不夠的。缺乏複雜思考，已成為海峽對岸批評台灣人愈來愈弱智的根源。

堅強的公務員團隊是台灣競爭力的基礎。公務員如果只會直線思考，或者習慣以簡單的合法與否應對公眾事務，缺乏遠見、大局觀、間接路線等處理複雜事務的智慧，那麼即便台灣產業有多麼龐大的「護國神山」群，也經不起公務體系的呆板、消極、畏縮，或處處訴諸「法規文字」的消耗。更可怕的是，在考試領導教學下，整代人都未獲傳承，長期下來，就將在嚴苛的國際競爭中出局。

古文所蘊含的智慧是前人無數次成功或失敗教訓的累積，非常珍貴。主張「去中國化」者並不自知「去古文」的同時將帶來「去智慧化」的危險。或許嘗試理解「塞翁失馬，焉知非福」所隱含的智慧是有幫助的。如果是真心為台灣，難道看不出來，成功的「去中國化」之後，可能引來戰爭的災難嗎？這就是這典故下一段的意涵：「塞翁得馬，焉知非禍」。（作者為台灣國際戰略學會執行長）