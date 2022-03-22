俄羅斯宣布使用強大的超音速導彈催毀烏克蘭的地下軍事設施，一個疑問是，既然有如此厲害不可阻擋的超級武器，烏克蘭總統澤倫斯基又公開表示每天在基輔總統府上班，身邊都是決策團隊，甚至大白天站在外頭錄製講話。既然目標如此顯著，俄羅斯為何不進行「斬首」一勞永逸呢？

軍事專家常用俄羅斯在車臣和敍利亞的軍事行動，甚至美國入侵伊拉克戰爭作比較，其實並不準確。最大的差別是，俄羅斯總統普丁用感性的口吻描述鳥克蘭人和俄羅斯人是同一民族，他發動戰爭的目的並非要「收復烏克蘭」，而是要求烏克蘭「中立化」、「去軍事化」、「去納粹化」（改變烏克蘭現政權）、「承認烏東兩個共和國獨立」、「承認俄羅斯擁有克里米亞主權」。這些戰略目標實際上限制了俄羅斯軍事行動的強度和範圍。不似俄羅斯在車臣和敍利亞，先將叛軍據守的城市日夜轟炸成廢墟，寸草不生，隨後部隊才進去收拾殘局。

問題是，俄羅斯視烏克蘭形同國土，基輔如精神原郷，怎麼可能用這種方式來打烏克蘭？此時，基輔市中心基本上毫髮無損，主要政府機關都在富有歷史文化價值的老建築物內，毀滅它們等於是毀掉俄羅斯文化，自然不是俄羅斯能做的。因此，到了最後，俄羅斯打的是有限戰爭，目的只是迫使對方在政治上屈服而己。

然而，快速實現此目標的計畫顯然失敗了，澤倫斯基發動全民抗敵，進行小股兵力的城鄉游擊戰。俄軍龐大、笨重以及行動緩慢的坦克車隊，遭到機動性高的烏克蘭游擊兵從藏身的田邊、樹林間、街角、高樓上等無所不在，以反坦克飛彈突襲，損失慘重。由於無法先行對烏克蘭的工業生產設施、鐵公路和政府部門進行戰略性大轟炸，俄軍與烏克蘭「人民戰爭」的短兵相接，必然十分不利，實戰中已充分證明這點。

在這種情況下，俄羅斯只能拉長戰事，採用消耗戰術。俄軍大部隊開始與烏軍保持一定距離，先用導彈攻擊城市大樓公寓，斷水斷電斷糧，目的是把一般百姓逼出城，盡量清空城市，如此更能把烏克蘭的軍人和百姓隔開。烏克蘭軍隊也必須騰出力量和資源來照顧受傷流離的本國人民。畢竟他們的家人也在其中，心理上必受衝擊，行動力和戰鬥力也會減弱。俄軍就用這種方式跟烏軍一點一點耗，再派車臣戰士進行激烈的巷戰，等到烏軍人力物力被耗的差不多後，俄軍再發動總攻擊，占領城市，然後再以同樣的方式，逐一占領更大的城市，直到最後的勝利。

外界常評說目前俄烏「戰情膠著」，其實並不準確。「膠著」是指雙方前後拉鋸，但現在並非如此，烏克蘭城市遭到日益猛烈的轟炸，人民痛苦不堪，加快逃亡的腳步，俄軍則隱步縮小包圍圈。澤倫斯基利用「人民」來使俄軍草木皆兵，普丁也利用「人民」來加重烏軍的負擔。西方媒體著重報導烏克蘭人民的悲慘處境，凸顯了俄羅斯的殘暴不仁，但所有事情都有兩面，西方譴責俄羅斯，讚美烏克蘭英勇抗敵的同時，又拒絕出兵協助，甚至連攻擊性武器也不提供，如此與鼓勵別人送死又有何異？

烏克蘭在絕望之中城鄉被逐一攻陷，不僅讓俄羅斯留下惡劣的形象，也充分顯示西方「民主人權」的安全承諾何其虛偽和空洞，一方面鼓勵烏克蘭人赴湯蹈火，另一方面自己又絕不惹火上身。總之，俄烏正在進行一場「人民戰爭」，最後的輸家一定是被各方當成墊底的人民。