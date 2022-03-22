綠委鄭運鵬舉出立法院的公文中「至紉公誼」四字，連受詢的考選部長許舒翔都搞不懂是什麼意思，以此「證明」國文考公文，「考得好也沒有用」。

我想，不但許舒翔搞不懂，恐怕連大學中文系教授乍看之下，也未必能明瞭。原因何在？因為「至紉公誼」根本就不能用在公文上，發此公文的人，沿襲坊間公文參考書之誤，將其作為「表示對於公務上的友誼合作非常感激佩服的意思，有時也用『實紉公誼』、『是為公誼』，用於平行文的最後」之用。這完全是由於不通古文所犯的錯。

這四字未能探得其出處，但白話文大師魯迅，在寫給錢玄同的一封信中，曾寫道：「相應明信片達，請煩查照，至紉公誼。」這才是正確的用法。魯迅寫作，常是文白夾雜的，這四個字的意思是「非常感謝您的情誼」，「至」，非常；「紉」本是縫補、綴結的意思；「公」是指對方錢玄同；「誼」，情誼。全句是指「對您的情誼，我銘記於心，就好像是綴結在身一樣」，用以表示感謝之意。

事實上，這四字是不能用於公文上的，而只能用於私人書信上，其中的「公」，是對對方的尊稱，不是「公事」。正由於當時許多人在文言、白話仍處於爭議階段的時候，對古文了解不深，誤將「公」解為「公事」，才犯此錯，而歷來援用其錯，才有此古怪的寫法。

鄭運鵬其實也根本不知道這四字的意思，不過上網翻查一下資料，就認為是「謝謝合作」的意思，錯得更是離譜。以此可見，如果真懂「古文」，就不至於錯解、錯用了。當然，現行的公文用語，的確有很多是需要以更精準的白話替代的，這就是另一個問題了。

綠委鄭運鵬主張國考「廢考國文」，理由是「年輕人不應該浪費青春在古文」。請鄭運鵬先作一下功課，晚近以來，國考的國文科目試題，「古文」所佔的比重如何？讀「古文」是浪費青春嗎？鄭運鵬果真知道「古文」是什麼嗎？大概就是直截以「文言文」當「古文」了，其實這也不算錯，問題是，他知道我們現在所習用的「白話文」，其中有多少是從「文言文」而來的嗎？ 文言、白話，各有優長，但多學「古文」，絕對有助於「白話文」的寫作，豈會「浪費青春」？

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