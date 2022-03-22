國家考試爭議不斷！繼日前曾爆發申論題考「大內宣文體」後，考試院正式宣布高普考、初考、地方特考等「國考」一律廢止公文考試、將配分轉移至作文之後，綠營立委鄭運鵬在立法院質詢時表示「考選部應將國考廢除國文」，更搬出三位前考試委員曾說過「廢考古文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費古文上。」這番言論隨即引起軒然大波。

似乎嗅到風向不對，隔天行政院長蘇貞昌在答詢時倒是顯得小心翼翼，更表示「我們現在就是使用（國文）這個語文」、「語和文是最基本的能力」。

撇開公文不論，呼籲取消國文考試不僅是民進黨立委瘋狂「去中國化」，更是自我文官文化否定。首先，國文考試本來就不僅只有古文，而考試的目的最主要是測考考生「讀」與「寫」的能力。一個公務員除了要擁有專業的知識，更重要的是在與機關、民眾間的文書往來能夠做到「辭能達意」，若連基本語文能力都不足，如何表達？

再者，目前國文仍是我國的官方法定語言，國考卻要取消法定語言的科目，豈非笑掉人家大牙。尤其在我國的法律條文、各類公文書上，常常出現「應」、「得」、「須」這三個字，搭配前後條文都有不一樣的解釋，公務員若無一定國文素養，連基本法令都無法判讀，如何完善公務？

綜觀世界各國，在公務文書上的用字遣詞也都力求謹慎，避免一字之差。雖我國公文程式條例第8條明定「公文文字應簡淺明確，並加具標點符號」，但在實務上，公文書用語仍有一定規範，力求無誤，與民眾一般用語有所不同。

為了討好年輕人，民進黨已無所不用其極，或許在網路世代下，民進黨理想的國考語文，除了作文要考「大內宣文體」之外，未來語文考試除了英文，應該加考「火星文」、「網路用語」，才能切合年輕世代、爭取更多年輕選票！

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