俄烏衝突可能已經成為21世紀上半葉影響全球局勢最重要的事件之一，一個關鍵原因是它使得安全議題的重要性急劇上升。全球不少國家可能此前都處於「安全看美國、經濟看中國」的動態平衡之中，而因為安全議題重要性的上升，一些國家可能會更為在意由美方提供的潛在保護。這一變化已經在韓國的大選中得以體現。與此同時，今年不少國家接下來的一系列選舉可能也逃不出這股短期趨勢的影響。那麼在韓國大選中勝出的尹錫悅究竟會有什麼樣的政策，在外交上又會如何影響全球局勢呢？

01

內政小川普

保守派候選人尹錫悅作為政治素人以微弱優勢勝出，與美國前總統川普頗有些相似。他經常會有過激言行，也常常被批「厭女」「迷信」 「無公德」。他我行我素、不太合群，對他的伯樂文在寅恩將仇報，投靠國民力量黨之後，尹錫悅還曾與黨首李俊錫起過衝突，被李俊錫描述為是「獨斷專行」。雖然在大選週期中，尹錫悅主動道歉與李俊錫和解，但他的過激言論和缺乏專業性可能會給韓國政壇帶來新的不穩定因素。他關於「吃狗肉並非虐待動物」「福島核電站不是爆炸所以不會出現輻射洩露的問題」以及要廢除女性家庭部這個旨在促進性別平等的部門等類似言行，皆可能引起韓國社會的撕裂。

除了言行與川普頗有些相似外，在政策方面，因為是保守派人物，尹錫悅自然也會有類似的思路。他上台後可能會降低對企業的監管，降低稅率，減少借貸限制，減少對住房租賃市場的監管，甚至政府對整個市場的監管力度都可能下降。而在全球能源價格攀升、供應鏈緊張、疫情依舊肆虐的情況下，自去年10月通膨率就一直超過3%（遠高於其央行的2%的目標）的情況下，加大財政刺激的力度是否合適就需要被打上大大的問號。與川普一樣，因為缺乏專業性，實施政策不看時機和規律，尹錫悅同樣可能會讓自己領導的國家面臨更大的經濟風險。

川普無論在台上台下對其黨內黨外的政敵，都是下狠手且無所顧忌的。而韓國政壇，政治鬥爭的形勢更為嚴峻。自上世紀80年代以來，幾乎所有的韓國總統都曾經陷入被調查的漩渦中，有四位總統蹲過監獄，另一位自殺了。雖然尹錫悅任職檢察官時將兩位前總統送進了監獄，但因為民眾視其為「反腐」「反貪」鬥士，所以他反倒因為這樣的正義形象而獲得了民眾的好感。但尹錫悅上台之後會如何處理與政治對手的關係仍然值得關注——雖然尹錫悅夫人的將負面報導其丈夫的記者送入監獄的表述並不一定真的會成為政策，但保守派打擊政敵的做法可能會繼續延續。

02

外交小拜登

尹錫悅在上個月的《外交事務》雜誌上詳細闡述了他的外交理念，而相關理念與拜登的政策十分契合。總體上，尹錫悅不滿足於韓國被「朝核」議題所束縛，而希望韓國能在全球扮演更重要的多面的角色，他要提升韓國在全球的影響力。而通過美國領導的多邊機制借力民主國家群體來關注美國主張的一些議題則是實現其目標的重要手段。除了會探索韓國加入四方機制（QUAD）的可能性外，尹錫悅政府還會嘗試「韓澳印日」的新四邊機制，拓展澳美韓對話，並為美國的印太經濟框架助力。他希望能增加美韓聯合軍演的次數，並同時讓美韓的桌面兵棋推演常態化。他的外交政策將圍繞美方主導的自由、開放、包容的印太秩序，在海上安全、網絡安全、應對氣變、公共衛生、供應鏈等諸多議題上讓韓國也扮演重要角色。尹錫悅無論是所關注的議題還是通過有針對性的小聯盟去應對不同挑戰的方式都與拜登的印太思路如出一轍。當然，他也會繼續文在寅政府讓韓國加入CPTPP和DEPA的努力。

韓日關係在尹錫悅時期可能也會升溫。尹錫悅已經明確表示，在與拜登會面後，日本首相岸田文雄將是他上台後會見的第二位外國首腦，這足以見得對日關係在尹錫悅心中的重要性。在競選中，尹錫悅曾經多次表示希望能改善韓國與日本的關係，這樣的信號可能使東京更為主動地願意與韓國新政府接觸，雙方會有合作的基礎。尹錫悅的印太政策，尤其是半島政策，可能和岸田文雄政府更為接近，所以韓日雙方將有深度互動的具體切入點。而尹錫悅不太在意韓日歷史問題，也能讓韓日合作變得更可持續。而讓美日韓三角更為牢固同樣也是拜登願意看到的。

尹錫悅的中國政策將是備受關注的。此前，文在寅政府是美國在印太地區主要盟友裡唯一沒有完全倒向美國的政府。因為文在寅政府深知朝核問題方面中國扮演的角色以及與中國的緊密經濟聯繫，故文在寅政府一直試圖在中美之間平衡。但至少從目前已有的信息來看，尹錫悅並不想要維繫這樣的平衡。當然，更緊密的追隨美國並不意味著尹政府將積極反華，實際的表現形式更可能是韓國不再仰視中國，不再對中國畢恭畢敬，而是會試圖平視中國與中國在重要議題上平起平坐。他在《外交事務》的文章裡明確表示要重組與中國的複雜關係：「就像韓國不會反對中國推進一帶一路倡議一樣，中國也應該接受（而不是反對）韓國與盟國的合作體系。」他甚至拿日本、澳大利亞在受到中國的制裁之後的強硬與文在寅政府在受到中國壓力之後的軟弱作對比，表示文政府「以犧牲自身安全利益為代價屈服於中國的經濟報復」，並暗示自己將不會因為中方的壓力而不去考慮以部署薩德系統來應對朝鮮導彈的威脅。總體上，他希望減少韓國對中國的依賴，也不認為中方能幫韓國解決朝核問題——也就是說讓文在寅政府對華有所顧忌相對恭敬的因素，在尹錫悅看來將不復存在。所以，尹錫悅的親美、親日政策可能會在短期為中韓關係帶來更多緊張因素，且他在朝核問題上的強硬立場，也可能導致他在面臨突發危機時採取過激行為而造成負面後果。

有美國學者評論說，尹錫悅的檢察官經歷和政治素人的背景很容易讓他非黑即白地看待事物。不過，在我看來，在面臨更為複雜的挑戰時，缺乏經驗的尹錫悅可能也會更為依賴其專業且更有能力的參謀團隊，他個人的立場和意見最終會多大程度地影響實際政策還有待觀察。另外，假如尹錫悅上台之後對華不友善，那可能並不完全是因為他保守黨的身份或他個人的風格，而更可能是因為韓國國內對中國好感度的下降而給他製造的壓力所致。當然，我們都希望他能務實地處理中韓關係及區域內國家之間的關係，為地區的穩定和繁榮助力，而不是製造不穩定和新挑戰。（作者為美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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