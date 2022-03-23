二二八事件的時序大致如下：

2月27日晚，查緝私煙，打死一流氓。

2月28日早，暴民燒殺菸酒公賣局。下午，攻打長官公署，搶奪衛兵槍枝，暴亂開始，全面毆殺外省人。「二二八處理委員會」在中山堂成立。

3月1至8日，暴亂蔓延全省。「處委會」為暴民控制，各地政府、警局被占領接管，電台廣播推翻政府。

蔣介石日記載：「自上月28日起，由台北延至全台各縣市，對中央及外省人員與商民一律毆擊，死傷已知者達數百人之多，陳公俠不事先預防，又不實報，及事至燎原，乃始求援，可歎！特派海陸軍赴台，增強兵力。此時共匪組織尚未深入，或易為力，惟無精兵可派，甚為顧慮。善後方策，尚未決定。現時惟有懷柔。此種台民初附，久受日寇奴化，遺忘祖國，故皆畏威而不懷德也。」

關於事件中外省人被害的情況向無精確統計。3月5日，台北憲兵第四團團長張慕陶報告稱：外省人之被襲擊而傷亡者，總數在800人以上。

3月6日，陳儀向蔣介石報告稱：「遇外省人，不問何人，即肆毆打，不只對公教人員而已。商人亦遭波及，外省人開設之商店亦被搗毀。外省人（台北市）受傷人數約在200人左右，且有致死者。」

據事後各單位向台灣警備司令部的彙報，在南京國民政府的軍隊抵台之前，外省人死亡或失蹤470人（公務員72人，軍警，130人，民眾268人），受傷2131人（公務員1351人，軍警397人，民眾 383人）合計為2601人。公家財產損失1億4千萬台幣，私人財產損失4億7千萬台幣。

除毆擊外省人，搶奪公私財產之外，外省婦女也成為侮辱對象。李翼中記載： 暴徒「見婦女則恣情淩辱，或令裸行以取笑樂。」賴澤涵等人的《研究報告》則稱，強姦事件也「偶有所聞」。

關於當時外省人被慘殺、侮辱的狀況，唐賢龍的《台灣事變內幕記》等書有觸目驚心的記載，摘錄如下：

1、在台中市，煙酒專賣局科員劉青山從辦公室走出，即被推倒、圍毆。後入台中醫院治療，第二天晚上，十餘人衝入醫院，割去劉的耳朵、鼻子，挖出兩眼，再加毆擊，直至斃命。

2、在台北新公園附近，除打死10幾個外省人，毆傷20幾個公務員外，更有一個外省女教師被輪奸。另外，一個少婦攙小孩回家，被人攔住，先調戲，剝光衣服，橫加毆打，後用刀割開嘴巴，再綁起雙腳，拋到水溝中。少婦慘叫身死，小孩哭喊媽媽，流氓抓住小孩頭，用力向背後扭轉，使小孩氣絕斃命。在太平町，有一孕婦被剝光衣服，遊街示眾，該孕婦堅不答允，被一刀從頭部劈為兩段，當場身死。

3、在台北橋附近，外省小孩在路上被流氓抓住，一個人抓左腿，一個人抓右腿，將小孩撕開，屍體被丟到水溝裡。另有兩個小學生，路遇暴民，暴民一手執一學生，將兩人的頭猛力互撞，直至腦血橫流，旁觀者拍手叫好。在萬華附近，一小孩被捆綁雙腳，暴徒將小孩頭倒置地上，用力猛擊，使腦漿流出，拋於路旁。

4、在台灣銀行門前，有一職員從辦公室走出，即被暴民當頭一棍，打出腦漿殞命。適逢一對青年夫婦路過，又被暴民圍住，吆喝喊打，拳腳交加，棍捧齊飛，二人均被打得血肉模糊而死。

5、在桃園，外省人被羈囚於大廟、員警官舍與忠烈祠後山三地，內有5個女眷，被流氓姦污後憤極自縊。該縣大溪國小女教員林兆煦被流氓呂春松等輪奸後裸體徹夜，被高山族女參議員李月嬌救出脫險。

行政長官公署當年處理二二八事件的原始資料「辦理人犯姓名調查表」（中時檔案照）

3月6日，高雄暴民占領市府、雄中、火車站，搶得軍火，要燒壽山，脅迫要塞司令彭孟緝繳槍投降，並欲槍殺彭。彭派兵下山平亂。士兵在市政府前被機槍掃射，死傷15人。

當日蔣記：「對戰局，對台事，憂戚無已。」

當晚，美國駐華大使司徒雷登會見蔣介石，聲稱接到美國駐台領事急電，表示台灣局勢嚴重，要求派飛機接其眷屬離台。蔣介石對此甚為反感，在日記中寫道：「美國人員浮躁輕薄，好為反動派利用，使中國增加困難與恥辱，悲痛之極。」

3月7日，「處委會」提出42條，要求解除武裝，重立政府，陳儀怒拒。「處委會」向美領事要求台灣託管獨立，並號召台籍兵集結待命。

事變主力就是大量遊民、流氓、殘留日本浪人、日據時代的御用紳士、台籍退伍日本軍人、原皇民奉公會會員等。據統計，日據時代被監禁於火燒島、送往中國大陸或派往南洋的流氓、盜賊，戰後返回台灣者約在5萬人左右。台籍日本軍人戰後遣返回鄉者約在10萬人以上。此外，留台日人及其家屬有3843人，至於匿居民間，改冒台籍者則更無法統計。

事件發生後，台北處委會負責人在新公園台灣廣播電台廣播，召集台籍日本退伍軍人、軍屬、技工，到指定地點集合。自3月5日起集中訓練。登記者計有原在日本陸海軍服役的人員1900餘人。其組織名稱則有「海南島歸台者同盟」、「若櫻敢死隊」、「暗殺團」等。

這些人中的許多人或具有強烈的反社會情結，或親日仇中，具有嚴重的「皇民」情結。他們在事變中毆打外省人，搗毀或搶劫外省人財物最為積極。花蓮的暴徒除持日本軍刀外，甚至穿戴日本軍服。高雄大港埔、前鎮，鹽埕埔一帶都出現用日本軍刀屠殺外省行人，甚至逐屋搜尋外省人加以辱殺的現象。許多地方，不會講台語、日語者往往慘死刀下。有的地區並由台籍日本海軍少佐擔任指揮。

3月8日，下午，國軍憲兵兩營及監察使楊亮功抵基隆，被擊阻。

3月9日21師抵達基隆，陳儀發布戒嚴，鎮壓暴民，捕殺處委會首要分子王添灯等。蔣介石還電師長劉雨卿，「應特別注重軍紀，萬不可拾取民間一草一木。」還電陳儀：「請兄負責嚴禁軍政人員施行報復，否則以抗令論罪。」

事件中，外省人死傷800人，本省人死傷千餘人。

事後陳儀黯然離台，赴滬靜養。1948年6月中，蔣忽叫陳到南京面談。那時局勢已危，蔣想叫陳儀接浙江省主席。陳辭讓說：「在台灣搞得不好，累了中央增加憂慮。現在正閉門思過，何能再負責任？」蔣說：「不要提台灣的事了。我如不把駐台的部隊調走，何致發生暴動？這責任不能推到你一人身上。希望你從公誼私交兩方面想一想，慨然答應下來！」陳不再推辭，這就種下他最後離蔣招難的悲劇。

1947年5月4日，陳儀離台前寫下這首詩：「事業平生悲劇多，循環歷史究如何，癡心愛國渾忘老，愛到癡心即是魔。」

不以成敗論英雄，陳儀真是偉大。

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】