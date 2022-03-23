記得兒時誦讀余光中先生的《鄉愁》，最終那份質樸的鄉愁演變為一灣淺淺的海峽，「我」在這頭而大陸卻在那頭……海峽的那頭究竟是什麼樣子的，懷著那份疑惑我也開啟了自己四個多月的台灣遊學生活。

曾經多次和台灣的同學描述我此行的周折，我是一個東北人，家住中國最大的邊陲城市，那裡和著名的朝鮮只有一江之隔，而卻在2000多公里外的廈門大學就讀。當我在春節尚未結束之時，拖著行李箱一路從丹東—瀋陽—廈門—台北輾轉而至，經過計算已經環台灣島兩圈半，數字的計算也著實令我震顫。

研究生二年級的「高齡」，承受如此高額的機會成本赴台交流，在很多大陸同學眼中略顯荒唐，但是當「來過」、「愛過」之後，更加肯定自己當初的決定。或許源起於自己所從事的台灣研究，對於這個美麗的小島有著獨特的感情，也總嘗試運用不同的視角加以審視。

赴台之前，每每慨歎傳統教育「終覺淺」，也曾經無數次地去思考老師說的那些是真的嗎？通常來說，對於那些未曾去過台灣的同學，台灣的形象是刻板的，是固化的，他們只是知道那裡有很多美食，有很多美麗的景觀，有很多綜藝節目，當然還有很多面膜，除此之外一無所知，竊以為可統稱為「遊客心態」。

接觸了更多的台灣同學之後，他們會告訴你，大陸是落後的，那裡不能使用FB，那裡還是骯髒和混亂的，除此之外也只有打開大門的「瘋狂來潮」，我更想稱這種心態為「悲情心態」。

在這種「向左走，向右走」的困境中，我也不斷地迷失，或許我們應該從更加理性的角度互相欣賞，而不是互相的詆毀與排斥。

地球終究是圓的，無論是向左走亦或是向右走，最終會在某個地方相遇。

欣賞台灣，要回歸自然。當我穿梭在阿里山的原始森林之中，不斷地吮吸著那純澈的空氣，彷彿每吸入一口，靈魂都會淨化一次，那時我第一次體味著人性的貪婪。當第一次凌晨四點看日出，站在高山之巔望日初升，衝破厚重的雲層，謀求新生。當我們撐著傘漫步在清淨農場之時，恬淡的心境，悠遠的芳草，雖淋濕已久，但不忍離去。

我們餵羊飼馬，甚至在山間豪邁地想買下自己的田園，那種釋然恐怕此生難以再尋，寄情與天地之間，暢然舒適。當我們騎行淡水，賞落日之餘暉；當我們泛舟日月潭，望湖光之瀲灩；當我們登臨指南，瞰景美之靜謐……一切的自然劃歸為腦海中的圖景，願日後攜父母同行，與愛人同遊，亦奢望垂垂老矣再感懷青春之靈動。

欣賞台灣，要接近文化。因好讀書，總喜歡一個人去誠品，而在那裡我也在感受著那份屬於台北人的安靜。

台北的誠品彷彿是一幕幕電影的拼湊，長長短短的鏡頭拼接著，無聲地訴說著。

母親把孩子背在胸前，挑選了一本文藝的書籍，慢慢地品讀，孩子則在背帶中熟睡，靜靜地，母子互不打擾，猶如生活在平行宇宙之中。

小男孩索性坐在電視機前的地毯上，目不轉睛地看著自己喜歡的動畫片，此時的他不再是那個淘氣鬼。

老先生一手托著眼鏡，一手翻著書頁，翻著翻著……

兒時，讀龍應台的書，困惑於那些雋永的文字是在何種環境下產生，來到台灣，謎底揭曉。

在一個如此保護知識，重視閱讀的地方，我的那些困惑就會變得毫無詢問的價值，在學校中當然也不例外。時常和同學開玩笑，「老師虐我千萬遍，我仍待他（她）如初戀」，沒錯政治大學的老師多數有著海外的背景，他們那種嚴謹的治學態度令我折服（當然同學們也是好努力的），而且追求知識的熱情也是此前未嘗見過的。這段經歷不僅改變了我對於所學學科的認識，也改變著我對於文化的理解，他們在解構我思想的同時，也為我重新建構起一套新的觀念體系，這種影響是難以估量的。

欣賞台灣，要走近他們。人們常說，台灣最美的是人。這種認識一般的大陸遊客是難以獲得的，非有過長期的接觸不可。此處僅僅列舉兩例：

其一是源於我所交換的國發所，所上每月都會有慶生會，而老師們每次也會邀請我們參與，每每碰面之時總是問及生活上是否有不適之處，自所長及老師所給予的那種關懷可以說是受寵若驚，在我的整個學生時代都怕是難以再尋；

其二是國合處的老師們，她們是我們最早接觸的政大人，從確定交流名單到抵達台灣以及相關的離校手續，她們都如同姐姐般對我們無微不至。記得在日月潭遊玩之時，大雨傾瀉，在淋濕之時老師竟然還為我們準備了毛巾，感動的溫度彷彿可以烘乾衣服。老師們總是那樣的貼心，那樣讓人意料之外……

時間的流速總是比預期的快一點，當離別的日子漸漸臨近，那份不捨便會漸漸湧起。

不捨政大的校園，這裡遠離嘈雜，在指南山麓為學問留有一片淨土。不捨政大的老師，他們嚴謹又不失慈愛，在傳道之時形塑靈魂。不捨台灣的美、台灣的靜……這段經歷必定會成為我人生中精彩的標注，不會隨著時間而褪色只會更加的濃烈。（王瑜/政大交換生）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）