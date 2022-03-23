下屆南投縣長選舉，民進黨確定由前立委、現任行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧出線，不過，明明黨中央3月14日舉辦初選，最後卻在選對會公布民調結果前臨時透過黨中央協調，競爭對手集集鎮長陳紀衡宣布退選，轉而支持小英人馬蔡培慧，頗令人傻眼。

黨主席蔡英文總統在這次大選中總綰提名兵符，雖然部分縣市長提名人爭議不少，但按規矩辦事、按遊戲規則走，黃偉哲在線民之亂後出線，張銘祐在黃琳之亂後退選，輸給小英說了算的人鼻子摸摸也莫可奈何。

可是南投縣長提名初選已經舉辦民調，為何不直接公布結果，卻反而協調參選人退選，外界合理的解讀是：蔡培慧民調輸了，小英搓圓仔湯，陳紀衡將另有「他用」。否則直接宣布蔡培慧贏了就好，何須協調多此一舉？但，如果選對會無法公開、透明、公平地舉辦初選，什麼都要靠小英「喬」位子，何不「廢初選、改協商」，還裝模作樣假裝民主？

國民黨南投縣長提名初選，是全國最早完成提名程序的縣市，打破黨中央主導慣例，早在去年10月就由立委許淑華勝出，立委馬文君、南投市長宋懷琳展現君子風度力挺勝出的許淑華，兩人雖然輸了初選但沒輸掉團結。這也說明為什麼南投縣自2002年吳敦義回鄉參選立委後，國民黨基層大團結，20年來在單一席次選舉中，無論是縣長或區域立委選舉，民進黨全軍覆沒，難越雷池一步。

蔡英文總統幾度信誓旦旦要贏下南投，卻從沒有達陣過任何一次。這次民進黨布局蔡培慧扎根南投，先委以不分區立委、再授予行政院中部聯合服務中心執行長要職，結果一場黨內初選還要靠搓圓仔湯出線，雖看得出小英求勝心切，但未免也太難看了。

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