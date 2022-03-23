在烏克蘭總統澤倫斯基號召國際義勇軍抵抗俄羅斯入侵後，近期陸續傳出台灣人響應號召，前往烏克蘭從軍。外交部發言人歐江安終於按耐不住，於22日第三度表示，尊重國人對自己生命的決定，但希望在做出決定前，國人先打個電話「跟外交部聊聊」，讓我們說明烏克蘭的現況，分享外交部對烏克蘭情況的掌握。

歐江安的誠懇呼籲有其原因，因為日前才有某綠媒記者在桃園機場獨家直擊，一名前職業軍人陳先生於17日晚間身穿迷彩軍服現身機場，準備搭機前往捷克。這位過去擔任過通信兵且具電腦專長的「勇士」，還自費5萬元買了頭盔、軍靴和防彈背心。看來是「玩真的」且意志非常堅定，前去支援烏國前線作戰。

雖然歐江安強調志願軍決定出發前可以「先跟外交部聊聊」，畢竟這是非常嚴肅的問題。但這位陳壯士並沒有這樣做，相信他是看到了本月10日綠委羅致政在外委會質詢外交部長吳釗燮時所出現的離譜糗事。當時吳答詢時竟然不知道烏克蘭相關業務是哪個單位負責；而主管業務的亞西司長楊心怡也不知道烏克蘭什麼時候退出獨立國協，同時對於在台灣的烏克蘭及俄羅斯學生人數，也是「莫宰羊」。因此我們可以判斷，前述志願軍陳先生顯然對外交部掌握的烏克蘭戰況沒有信心，甚至他自己在網路上蒐集的資訊還比較牢靠。

上情讓老百姓不得不感嘆，兩位月領10幾萬元的外交部高官實在是「混的很厲害」。以吳部長的個性，若非是他本人，回辦公室後肯定會破口大罵，甚至可能拔官。不過此事顯然外交部負責國會業務的官員失職，事先沒有拿到「質詢題目」，羅委員也真是「太不夠意思」了！

外交部雖然強調無法阻止台灣人前往烏克蘭參加志願軍投入戰場，卻並不鼓勵這樣的行動；但這樣的作法實有違吳部長一向展現的勇者無懼戰鬥精神，否則許多人認為他的言語更像是國防部長的評論，豈非浪得虛名？

外交部經常將「我們願意與世界上理念相近的國家站在一起，共同維護民主價值」掛在嘴邊；如今烏克蘭有難，雖然台灣無法派出正規部隊，如果能夠鼓勵台灣人前往烏克蘭投入戰場，不僅可以讓一些整天在網路上「喊打喊殺」的年輕人有地方可以「一展身手」，也能證明外交部「不是說著玩的」，更可藉此做外交戰場上的宣傳，真可謂一舉數得，也讓世界「再次看見台灣」。

如今在數百萬難民逃離烏克蘭之際，日昨奧地利《信使報》(KURIER)更傳出，烏克蘭一名前國會議員柯維斯基(Igor Kotvitskij)的妻子，攜帶六只旅行箱的車子在匈牙利邊境接受安檢時，竟然被發現內有三千多萬美元的現鈔。相反的，台灣有人願意主動投入戰場，不正凸顯台灣人不畏懼戰爭的精神和難能可貴的義舉嗎？

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