蔡英文的檢調單位再出手了，為揭發論文門事件彭文正教授辯護的律師張靜被以涉嫌妨害秘密、個人資料保護法而被司法迫害。

「欲加之罪，何患無辭」的典故相信許多人都耳熟能詳，台灣社會經歷了歷史變遷與時代更迭，換來了今日我們共同認同的民主價值。但是很遺憾的，我們仍只有法制的形體，而沒有法治的精神。「欲加之罪，何患無辭」竟然活生生地又出現在多次民主轉型後的台灣，真是可悲與可恥。

民主的基礎來自於法治而非人治，更非可以羅織人入罪的法條惡意詮釋。如果法治的背後充滿著人為的操弄，那將成為對人權的迫害與制度的災難。

檢方指控為彭文正教授論文門事件辯護的張靜律師涉嫌妨害秘密、個人資料保護法。據了解，此案源於 2020 年，張靜律師的顧客提告其經營髮廊的女友過失傷害，所以請助理連絡保全公司，將髮廊內監視器約 4 小時的影片檔案，複製到隨身碟作為證據，沒想到居然被檢察官拿來作為控告他的依據。

許多法界人士已對此案感到驚訝不已，這種並無公開放送，只用於在法院公布錄像做為證據的事情，居然搞到必需同步搜索律師事務所與查扣電腦！？且搜索完後還要複訊聲押！？這實在是一件既侵犯人權，且不符合比例原則的案件，令法界人士與網友都質疑，這個政府是不是連演都不想演了？是不是因為張靜律師為彭文正教授的論文門事件做辯護，而遭受這樣的迫害？

在此呼籲台灣的司法單位，應當儘速為此案提出相關說明，讓人民清楚了解是什麼樣的「重大案件」？需要出動檢調勞師動眾，還必須針對身為律師且尚在執業的嫌疑人聲押？莫要讓人民產生對司法與政府的不信任感，更別讓台灣倒退到那個檢調單位淪為人治而非法治的荒唐年代。切不可因張靜律師為論文門事件辯護而有不同比例的「特別照顧」，甚至是「找麻煩」，這可是會在論文門尚未證明蔡英文總統清白前，嚴重傷害到蔡總統個人的誠信，更會讓總統一職是否濫用權力被質疑，對司法造成難以抹滅的傷害。

我也想敬告蔡英文總統，迫害彭文正的張靜律師不能掩飾論文門事件，也打擊不了台灣社會追求論文真相的決心。認真解釋論文門，才是正道！（作者為孫文學校總校長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※