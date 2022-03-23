日前，蔡英文總統出席「小英志工團」舉行的春酒餐會，談到自己每天都在算距離卸任還有幾天，希望能留下「一個更好的國家」給台灣。

南韓總統文在寅定於5月9日零時卸任，只剩1個月餘時間；蔡英文則定於2024年5月下台，算算還有2年多。此刻，文在寅一定會羨慕蔡英文，因為，5年前上任時，他要帶領人民走向「從未走過的一個嶄新國家」的諾言沒有實現。

不僅如此，文在寅還信誓旦旦承諾的「清淨威權政治文化」、「隨時與人民溝通」等都全部落空。20日，總統當選人尹錫悅親自主持記者會，說明他5月10日就職當日將「青瓦台」還給人民公開使用，轉換成美輪美奐的國立公園，提供國內外觀光客。

21日上午，文在寅表示歡迎與同意，到了下午態度與立場突然180度轉向。提出「在北韓蠢蠢欲動下，匆匆搬遷對國家安全無益」等理由拒絕。不僅受到各界的批評，並且尹錫悅堅持要求文在寅依據法定日期與時間遷出。

演出這場新舊任總統移交磨擦的主要原因有三：其一是，新「總統辦公室」大樓的一樓全部開放給國內外媒體記者使用，以記者作為總統與人民隨時溝通的橋樑。其二是，青瓦台公園化將成6月1日舉行的地方選舉籌碼。執政民主黨憂慮選舉受到影響，緊急要求文在寅喊卡。其三是，文在寅失去顏面。文在寅曾2度在競選政見裡提出青瓦台遷居案，如今自己沒做到，卻被尹錫悅「搶功」，確實心裡不爽。

青瓦台具有954年悠久歷史，被人稱為「九重宮闕」，是指古代皇帝的宮殿。近代來，批評為總統居住在青瓦台深宅大院，施行威權式統治，彷彿如「帝王」般，不合乎民主、開放時代。尤其在安全人員的層層疊疊包圍下，一般民眾根本無法接近一步，始終讓人覺得總統與人民的距離那麼遙遠。

因此，在競選期間，尹錫悅提出的政見之一就是他不會進入青瓦台辦公，不再使用青瓦台名稱，改叫總統辦公室。一切走上平民化，記者會約四十五分鐘，由尹錫悅親自作簡報及回答記者的20多項提問。真正讓人民感受到尹錫悅身體力行，說話算數。

其實，將總統辦公室遷移至光化門政府綜合大樓的議題，早在金大中政府時期就討論過，甚至文在寅競選總統時的政見也曾提出，但是，都沒有兌現，成了美麗的謊話。記者會中，尹錫悅坦承，一旦進入青瓦台，就不容易再出來，因此，他決定不踏入青瓦台一步純為實現諾言。

執政「民主黨」立即發表聲明，反對尹錫悅住進國防部大樓辦公，不僅搬遷費用高昂，並且製造國防部所在的龍山區的交通堵塞，給住民帶來不方便，應該立即取消該案。尹錫悅尚未上任，就受到驚濤駭浪的衝擊。

現任總統與未來總統間的seesaw game頗像韓國連續劇般刺激，值得一看。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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