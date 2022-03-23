2017年，蔡英文的應景賀歲春聯，以「自自冉冉 歡喜新春」為對，經許多學有專精的作家、學者指出，應是「自自由由」之誤，但是在「真相大白」之前，還是有一些馬屁專家，從各個角度曲加解說，硬是要抝成正解，甚至還有人建議收納為正式的成語。

此事在華人世界中，早已成為笑柄，可總統府從頭到尾，都未予認錯。揆其原由，推測應是幕僚的國文程度太差，沒有察覺到錯字，而蔡英文顯然也是懵懵然然，就照單全收，因此才鬧出了天大的笑話。

時隔五年，綠委鄭運鵬又以立法院的公文中的「至紉公誼」四字，質詢考選部長許舒翔，結果連他都搞不清楚是什麼意思。因此，鄭運鵬就直截據此倡言「年輕人不應該浪費青春在古文」，進一步建議國考廢除國文一科。

實際上，「至紉公誼」一詞，根本不適用於公文之中，而是在一般書信當中表達「對朋友情誼的感謝」之意，鄭運鵬一來將公務人員錯用、誤用的詞語作為證據，證明國文之可廢，根本是邏輯不通；二來他自己也完全不懂此詞的正解，而誤以為是「謝謝合作」，亦可顯見其國文程度之差。

上自一國的堂堂總統，下至鼎鼎有名的立委，就因國文程度太差，因此鬧出笑話，豈不正足以證明國文的重要性？加強都來不及，何以會反過來宣稱可以將之廢除？

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